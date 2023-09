escuchar

Durante la última emisión de Got Talent Argentina (Telefe), Abel Pintos debió sortear un incómodo momento con un participante. Apenas se presentó en el escenario, el hombre, que cantó una canción de Bon Jovi como parte de su audición, aseguró que su tía conocía al cantante y que lo ayudó en una gestión bancaria. Tras un inicio muy incómodo en la interacción, con amabilidad, el artista le preguntó el nombre de la mujer para enviarle un saludo.

Con grandes niveles de audiencia, el programa continúa adelante y los miembros del jurado siguen con las audiciones para elegir quiénes formarán parte de la próxima etapa del ciclo televisivo. En ese contexto, más allá de los talentos y presentaciones de cada uno de los participantes, buena parte de la atención y el show se la lleva la interacción con las figuras del jurado.

Así como se suelen dar charlas descontracturadas en los mejores términos, a veces algunos comentarios sorprenden a los famosos y dan lugar a situaciones inesperadas. Eso fue lo que ocurrió con el intérprete de “Oncemil”. Durante la emisión de Got Talent Argentina del martes por la noche, junto a Florencia Peña, La Joaqui y Lizy Tagliani, quien reemplazó a Emir Abdul en el jurado, el cantante recibió al participante Héctor Sacchi.

El incómodo momento de Abel Pintos con un participante de Got Talent Argentina

Según dio a conocer en su presentación arriba del escenario, el hombre de 29 años es oriundo de Rosario y más allá de su gusto por el arte, trabaja como empleado bancario. A partir de este hecho, Flor Peña y Lizy comenzaron a bromear con pedidos de favores de gestiones y trámites. Además, su look rockero, que fue confeccionado por él casi en su totalidad, también dio lugar a muchos comentarios por parte de ambas.

Más allá de este inicio del diálogo, la sorpresa de Pintos llegó segundos después. “Mi tía lo conoce a Abel”, expresó Héctor. El jurado, que tomaba de su vaso mientras escuchaba, tuvo que apoyarlo en la mesa y miró con cara de sorprendido.

Allí, La Joaqui aprovechó el espacio para lanzar una broma: “No te quiero sacar la originalidad, pero no sabés cuantas tías, embarazadas y madres están diciendo que lo conocen a Abel”. Ante esto, el participante afirmó que su familiar lo ayudó al artista. “Una vez te ayudó a hacer un plazo fijo”, especificó mientras miraba a Abel, que todavía no había dicho palabra. A pesar de esta incómoda situación inicial, luego el cantante le preguntó al participante por el nombre de su tía y le envió un saludo.

El participante de Got Talent Argentina cantó Bon Jovi y quedó fuera de competencia

Tras la presentación, Héctor procedió a cantar su versión de “It’s my life”, el mítico tema de Bon Jovi. Lo cierto es que su interpretación no logró convencer al jurado. Con tres cruces, pudo terminar de cantar, pero recibió todos votos negativos para su continuidad en el programa.

A pesar de su performance en esta ocasión, las cuatro figuras le reconocieron la voluntad y la energía que transmite y lo alentaron a profundizar sus conocimientos, no solo en el canto sino también en otras ramas artísticas que el participante mencionó, para conseguir la mejor versión posible de su trabajo.