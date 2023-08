escuchar

En una entrevista, La Joaqui contó que tuvo una cita con un famoso por quien sentía atracción desde los 15 años. Gracias a la exposición que consiguió con su carrera musical, logró concretar una salida y ambos se vieron fuera del país. A pesar de que no dio nombres, a partir de su relato comenzaron a llegar las especulaciones de usuarios en las redes sociales.

Durante los últimos años, la cantante logró construir una popularidad enorme. Gracias a sus canciones, sus distintas apariciones públicas y la presencia que tiene en redes sociales, se volvió sumamente popular y atrajo la atención de muchos fanáticos.

Eso se intensificó aún más con su participación en Got Talent Argentina como parte del jurado. Con esa trayectoria, se extendió el interés por conocer sobre su vida personal y lo que ocurre fuera de la televisión y los escenarios. En este caso, generó mucha repercusión con una entrevista.

La Joaqui se sonrojó al revelar que mantuvo un encuentro íntimo con su amor platónico de la adolesce

En diálogo con Nadie dice nada (Luzu TV), Joaquinha Lerena De La Riva, nombre real de La Joaqui, reveló que tuvo una cita con un famoso a quien seguía desde hace muchos años. “Fue con alguien que no conocía, que simplemente dije: ‘Che, me re interesás’. No habíamos hablado nada”, comenzó.

Ante las preguntas de Nico Occhiato sobre el tema, la cantante profundizó en que el contacto fue por Instagram, cuando ella ya tenía cierto nivel de popularidad y reconocimiento. Sin contar demasiados detalles, comparó brevemente características de ambos: “Somos de diferentes mundos”.

En ese sentido, expresó que ya seguía al famoso desde su adolescencia. “Es un pibe con el que yo estaba caliente desde los 15 años”, lanzó y generó la sorpresa y la risa de todos los presentes en el streaming. A pesar de su comentario, agregó que era una persona en la que no había pensado por un largo tiempo: “Era una cosa que no volví a pensar. De teen era como mi crush de la adolescencia”.

“Por las vueltas que da la vida, pasó el tiempo y un día nos tiramos un par de likes, nos charlamos y dije ‘no lo puedo creer’”, manifestó. A partir de ese primer contacto, La Joaqui concretó una cita con el famoso en “una parte del mundo”. De acuerdo a su testimonio, esta decisión fue para evitar la exposición que hubiera significado hacerlo en la Argentina. Aunque no dio especificaciones sobre cuál fue el plan, dejó en claro que “acá hubiera sido un bardo”.

Luego de las charlas para la salida, finalmente se vio con la figura misteriosa y remarcó que le quedó un gran recuerdo. “Fue positivo. Fue el mejor sexo de toda mi vida”, definió de manera contundente sobre el final de este fragmento de la entrevista con el programa de streaming.

Quién es el famoso con el que estuvo La Joaqui

A pesar de que la cantante no dio el nombre del famoso involucrado, rápidamente comenzaron a aparecer las especulaciones e hipótesis sobre quién fue la figura.

Dentro de los muchos comentarios y charlas sobre el tema, se destacó un video de TikTok en el que unas usuarias arriesgaron el nombre de Mario Casas. Para sostener la idea de que el involucrado fue el actor español, en la grabación mostraron algunos likes mutuos de ambos en publicaciones de Instagram compartidas hace algunos meses.