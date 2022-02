Susana Giménez festejó su cumpleaños en Colombia y la criticaron por un detalle

Susana Giménez celebró su cumpleaños número 78 el 29 de enero en un lujoso hotel de Guatapé, Colombia, y recibió saludos y obsequios de muchas celebridades del espectáculo argentino. Sin embargo, a la hora de compartir algunos de los momentos de la celebración en sus redes sociales, la diva se llevó cientos de críticas por parte de sus seguidores.

En un festejo soñado al que solo asistieron su hija Mercedes Sarrabayrouse (59) y una pareja de amigos, Giménez subió en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve soltando dos globos de helio color dorado para despedir sus 77.

“Pidiendo deseos y tirando los globos de mi torta de cumpleaños desde la terraza de mi cuarto en Guatapé, Colombia”, fueron las palabras que colocó la actriz al pie de la grabación que hasta la fecha cuenta con más de 330 mil reproducciones.

La publicación llamó la atención de sus fanáticos, que hicieron mención a la acción que cometió. Por esa razón es que le dejaron comentarios con algunas recomendaciones. “No tires los globos que lo único que hacen es contaminar ya que terminan en el agua”, deslizó un usuario. “¿Qué pasó con la defensa del ambiente, no llegó?”, le preguntó otra persona.

Entre los famosos que también aportaron su opinión se encontró el de la hermana de Luciana Salazar, Camila. “Venía a poner lo de los globos y veo que son muchos quienes ya pusieron. Qué hermoso saber que cada vez hay más información y la misma circula de una manera súper sana”, expresó la actriz.

También hubo quienes defendieron a la conductora. “No vengan a hacerse los defensores de los animales, no lo hizo con esa intención”, “no se debe haber dado cuenta”, “ojo que ya van a salir los medios a decir que contaminas el océano con los globos”, son otros de los mensajes que dejaron los internautas.

Algunas de las críticas que recibió Susana Giménez por la suelta de globos en Colombia Captura

Hasta la fecha, la conductora aún no se refirió a las críticas y solo utilizó las redes sociales para compartir los detalles de su festejo. “Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”, detalló en otro post que subió en la misma red social.

“Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el jacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí -un living al aire libre- a hablar, a tomar un vino o lo que sea”, se la escuchó decir en otro clip que compartió en sus stories mientras mostraba el exterior de la carpa en la que se alojaba.

Y agregó: “El vino es lo único que no me gustó de Colombia, o del hotel pero en realidad es en todos lados, donde vamos a comer no hay buen vino, son argentinos casi todos, pero no son muy buenos, son muy fuertes, siempre te duele algo”.

Antes de la polémica por el video en el que suelta los globos, Giménez agradeció a sus casi tres millones de seguidores por desearle buenos deseos. “Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”, escribió la conductora junto a otra filmación que posteó al día siguiente de la celebración.

El momento en el que Susana Giménez soltó dos globos en las playas de Colombia Captura

Cómo es y cuánto cuesta el hotel en el que se hospedó Susana Giménez en Colombia

Susana eligió un hotel ecológico para festejar su cumpleaños. Según publicó ¡Hola! Argentina, está ubicado a orillas del Embalse del Peñol, al este de Medellín, y a solo 45 minutos del aeropuerto internacional José María Córdoba.

Creado por el especialista en marketing y neurociencias Jürgen Klaric, que lo describe como “uno de los mejores lugares para relajarse y encontrarse con la naturaleza”, el resort ofrece hospedaje ecológico de lujo para sus clientes.

Tiene solo doce habitaciones -Susana eligió la Villa Elixor Palace, la más cara, cuyo valor por noche arranca en los US$700- y todas miran hacia una represa, donde se pueden practicar deportes náuticos como paddle surf, kayac, esquí acuático y wakeboard, o pasear en una preciosa lancha de madera.

Decoradas como carpas de lujo, todas las villas miran a una famosa represa construida en los 70 por el Estado colombiano.

El hotel, además, cuenta con spa, dos miradores panorámicos, una huerta orgánica, un fogón de lujo, y un menú de experiencias a la carta, como una visita al colorido pueblo de Guatapé o un almuerzo en el medio de lago, con el cual la diva argentina decidió agasajarse.