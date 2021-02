El inesperado acercamiento de Luciana Salazar con Martín Redrado que sorprendió en las redes

Luciana Salazar tuvo un sorpresivo gesto con su ex pareja Martín Redrado, que llamó la atención de quienes siguen a la modelo y a su hija en las redes sociales. En el Instagram personal de la pequeña Matilda, que acumula casi 300 mil seguidores, se ve un particular detalle: sigue solo a dos personas una es su mamá y, para sorpresa de todos, la otra es nada menos que Martín Redrado.

El inesperado acercamiento de Luciana Salazar con Martín Redrado que sorprendió a sus seguidores

Redrado y Matilda mantenían un sólido vínculo que creció durante la cuarentena. “Él quiso tener relación con ella, nos empezamos a ver durante la pandemia, escondidos, hasta que yo le dije que no quería más esta relación”, confesaba Luciana. .

Días atrás, tanto Luciana como Martín volvían a seguirse el uno al otro en las redes dando a entender que las cosas entre ellos estarían mejor. Sin embargo, después de un tenso cruce tuitero con Ángel de Brito donde se sacaron chispas, Salazar jamás volvió a hablar públicamente del tema.

El tenso cruce entre Ángel de Brito y Luli Salazar

La bomba no tardó en explotar. “Primero y principal que nunca fui a Bal Harbour. ¡Te están pasando muy mala data! ¡Y el ‘madurarán’ esta demás! Decímelo por privado, como me decís tantas cosas. Ponete anteojos porque la de la foto no soy yo”, respondió Salazar.

Primero y principal que nunca fui a Balharbour te estan pasando muy mala data!!! Y el maduraran esta demas! Decimelo por privado como me decis tantas cosas. Ponete anteojos porque la de la foto no soy yo https://t.co/eSpFsG0Gxb — luciana salazar (@lulipop07) January 29, 2021

LA NACION