El espectacular show de Lali Espósito en La Voz que puso a bailar a Marley y que sorprendió por su look

Esta semana comenzaron los octavos de final de La Voz Argentina (Telefe), en la que los participantes de cada equipo buscan avanzar y acercarse más a la gran final. La que dio comienzo a esta instancia fue Soledad Pastorutti este miércoles y la segunda fue Lali Espósito, quien este jueves inauguró la competencia con un espectacular show junto a su equipo que puso a bailar a los coaches y Marley.

Tras presentar a Ricardo Montaner, Ricky y Mau, y Soledad Pastorutti, Marley dio pie al show de Lali Espósito, quien se puso un exótico vestido plateado con forma de armadura para cantar “Como tú” junto a los seis participantes. Fiel a su estilo enérgico, la cantante pop puso a bailar a todos en el estudio con la canción disco, las coreografías y las luces.

El espectacular show de Lali en La Voz que puso a bailar a Marley y que sorprendió por su look: “Bajé de la luna”

Tras la presentación, Marley tomó la palabra: “Qué impresionante, qué energía y qué manera de comenzar la noche”, pero de repente Lali comenzó a saltar: “Dale, Marley”, le dijo y volvió a sonar la pegadiza canción. “Es eso, es por ahí”, le dijo la cantante a su compañero mientras lo veía bailar al ritmo de la música. “En el after de la oficina está”, agregó Soledad para cerrar el divertido momento.

“Queríamos un comienzo muy arriba”, manifestó Lali y el conductor le halagó la vestimenta: “Estás muy espacial, muy bonita”. Ella, espontánea, contestó: “Sí, bajé de la luna” y posó para la cámara. “Me encantó cómo sonaron todos juntos y se veía increíble. Era una disco”, sentenció Marley.

Tras la introducción, cada uno de los seis participantes del equipo se presentó en el escenario para ganarse el corazón del público y los voten para acceder a la siguiente instancia.

El llamativo look de Lali Espósito en La Voz Argentina que causó furor: “Soy María Elena Fuseneco”

No obstante, esta no es la única vez que la cantante autora de “Disciplina” da que hablar por su llamativo look, ya que este miércoles, antes de que comience el show de Soledad Pastorutti, Marley presentó a cada uno de los jurados. “Bienvenida, Lali”, manifestó con alegría, luego de hablar con la familia Montaner. Y agregó: “lo hermosa que estás... pero mirá lo que es con ese hermoso peinado. ¿es natural, no?”.

“Soy Maria Elena Fuseneco glam”, manifestó la cantante mientras se acomodaba el pelo y lucía su vestido rojo. “Homenaje a Casados con Hijos”, concluyó el conductor al escucharla.

El exótico look de Lali Espósito en los octavos de La Voz Argentina: “Soy Maria Elena Fuseneco” Telefe

Cabe señalar que la artista hizo referencia al clásico personaje de la serie televisiva Casados con Hijos, que fue interpretado por la actriz Érica Rivas. Vale aclarar, también, que en la vuelta, a la versión teatral, la actriz decidió no formar parte del elenco integrado por Florencia Peña, Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis.

En el programa de este miércoles, se presentaron ocho cantantes del Team Soledad; sin embargo, cuatro de ellos accedieron a los cuartos de final: Yhosva, el “Chino” Ronconi, Damián y Huilén. Mientras que Luciana y Nacho quedaron eliminados del certamen. En el próximo episodio ocurrirá lo mismo con los ocho integrantes del Team Lali, hasta que se definan los finalistas de esta edición de La Voz Argentina.