Cinthia Fernández le mandó un fuerte mensaje a su exsuegra: “Usted es una nefasta, y yo le voy a sacar las ganas de vivir, en la justicia”

Luego de las fuertes declaraciones de su exsuegra, Cinthia Fernández rompió el silencio. En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, aseguró que las palabras que Analía Frascino, madre de Matías Defederico, brindó la semana pasada al programa A la tarde, por la misma señal, no la ponen nerviosa.

“Nos deseó la muerte a mis hijas, a mí, a su propio hijo. No me representa una mujer así. No representa ni siquiera al género. Mi mejor defensa fueron sus declaraciones ”, aseguró.

Cuando el cronista Rafa Juli le recordó que Frascino aseguró que ella se burlaba de su enfermedad, Cinthia respondió contundente: “Cero. No me río, como ella sí se rio del cáncer de mi mamá” , explicó y aseguró que en un mensaje por chat -que luego habría borrado- la mujer le habría escrito que su merecido era que su “mamá tuviese cáncer”.

“¿Y la policía dónde está?” se preguntó con ironía cuando Juli mencionó que la mamá de Defederico dijo que tenía dos intentos de suicidio. “Si hubiera sido así, ¿no es violento? No lo tuve, no tengo problema de decirlo. No tengo problemas en pasar un examen psiquiátrico. No tengo problema de que me hagan un análisis toxicológico para ver si consumí algún tipo de pastillas. Yo no tengo problemas. Ella llegó hasta decirme que me iba a mandar un forense porque yo me había hecho un aborto”, destacó.

“Esa mujer está muy mal de la cabeza”, disparó, y recordó que una sola vez tomó pastillas por el estrés porque Defederico vivía “enfiestado” y la hacía sentir culpable y la manipulaba. “Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada y me decía ´¿qué hacés trabajando ahí? Una mujer está con su macho´ ”, repasó. “Esto es lo que era Matías Defederico”.

Luego, la excandidata a diputada aseguró que su exsuegra muchas veces le pidió plata, incluso para abortar. “Me llamaba a las 2, a las 3 de la mañana, a las 7. Me pedía plata. Me pedía ´por favor, estoy embarazada de mi amante Alejandro. No le digas a nadie, me da vergüenza. Necesito abortar´. Dos veces me pidió para un aborto esa mujer. Y se la di. 9 mil pesos cada aborto. Le daba todo el tiempo plata, pero de salir a laburar, nunca”, dijo. “Ahora dice que trabaja, qué bien porque se le terminó la expendedora de billetes”, remató.

Cinthia Fernández y sus tres hijas: las gemelas Charis y Bella y Francesca Instagram: @cinthia_fernandez_

Cinthia repasó también el episodio del control remoto que según Frascino su hijo revoleó en medio de una discusión y que “por mala suerte” pegó en la cabeza de una de sus hijas. “No fue un control remoto. Fue una tablet. Y le quiero decir señora, que usted misma con sus declaraciones se hundió. Porque está admitiendo la violencia de género . Revoleó una tablet y mi hija tiene necrosado el cráneo”, afirmó y agregó que tiene la certificación de la entrada al hospital, y que la historia clínica la hizo con Defederico al lado, quien le pidió que no lo denuncie.

“No lo denuncié pero puse el motivo”, aclaró, y explicó por qué no acudió a la justicia en ese momento: “Porque el hecho pasó en Ecuador. Y el otro hecho pasó en Chile” . “Estoy acá a disposición, así entregamos todas las historias clínicas, así presentamos a los testigos compañeros de fútbol a los que él les pidió que se quedaran con sus otras dos hijas”.

Minutos más tarde, Fernández habló del conflicto en A La Tarde, también por América TV, y reafirmó sus dichos: “Señora usted pasó un límite, usted es una nefasta” , afirmó para luego advertir: “Le voy a sacar las ganas de vivir, pero en la justicia. No se preocupe que de usted me voy a encargar, y la vida también se va a encargar”.

En ese mismo programa habló luego Darian “Rulo” Schijman, compañero de Cinthia Fernández en Momento D. “Cinthia tiene un montón de frentes abiertos, muchas cosas de qué ocuparse, la casa, tres hijas, los laburos... La verdad es que todo esto la saca un poco de su rutina y la pone un poco nerviosa. Tener que estar defendiéndose de estas cosas me parece que es un poco estresante”, explicó Schijman sobre la ausencia de la bailarina en el piso del programa de Doman.

“Yo la veo bien. Está acostumbrada a lidiar con todos estos temas. Me gustaría que tenga una vida un poco más normal , que pueda disfrutar de lo que le pasa, porque al fin y al cabo es una mujer joven que se ocupa de su familia, que labura y creo que también la vida se trata un poco de disfrutar y esto no la deja”, explicó.