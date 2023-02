El mensaje que Estefi Berardi le mandó a Fede Bal cuando comenzaron los rumores de romance

escuchar

Esta semana, las miradas se posaron sobre Estefanía Berardi. La panelista de Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri (Ciudad Magazine), rompió el silencio y deslizó al aire el picante mensaje que le envió a Federico Bal en medio de los rumores de infidelidad y un supuesto romance entre ellos. “No sabía que eras…”, pronunció.

Estefi Berardi le mandó un picante mensaje a Fede Bal luego de que los vincularan sentimentalmente

Este miércoles Marcela Tauro contó en Intrusos (América TV) que Bal le fue infiel a Sofía Aldrey con una serie de mujeres, entre ellas, nombró a Berardi. Más tarde, en LAM, que se emite por la misma señal, Yaninna La Torre confirmó la información que brindó su colega. Fue en ese instante donde la panelista volvió al ojo de la tormenta tras su vínculo con el hijo de Barbieri.

Para despejar rumores, Carmen y Sebastián “Pampito” Perello Aciar alentaron a Berardi a explicar aquellas insinuaciones acerca de un romance con Fede Bal. “Si es necesario hacerlo, ¿dirías la verdad?”, cuestionó la conductora, a lo que ella respondió: “Sí, ¿qué tiene? Me llevo bien y todo”. Ante eso, su compañero preguntó con cierta picardía: “¿Te parece lindo?”. Ante eso, ella dijo: “Es lindo pero no es mi tipo, porque no salgo con gente de la TV”.

Federico Bal se separó de Sofía Aldrey al tiempo que surgieron los rumores de infidelidad por parte de él

Además, dijo que ni bien vio que estaba involucrada en el rumor, le escribió a Fede Bal. “Nos matábamos de risa. ¿Qué querés que te diga? No es la primera vez que pasa, también fue al principio de Mañanísima que circuló”, dijo Berardi.

Lo cierto es que minutos antes, también aclaró a qué se debe el vínculo entre ella y Bal, con la intención de desmitificar cualquier tipo de versión, algo que utilizó para lanzar una dura respuesta a sus detractoras. “Caí en el bolonqui. Si hubiésemos ido a Carlos Paz este finde que viene y no el anterior, esto no pasaba. Como justo fui a Córdoba, nos quedamos en lo de Fede, nos mostramos todos juntos, fui al evento que estábamos contratados, ya que los dos laburamos en la misma agencia, bueno, se dio todo así”, contó en referencia al viaje que hizo todo el equipo de Mañanísima.

En tanto, la producción del programa compartió un archivo con lo dicho por Tauro en Intrusos. Allí reveló que una de las personas con las que Fede Bal tendría una cercanía amorosa sería con Berardi. “Hay chats con un contenido de alto voltaje”, dijo Guido Záffora y su colega afirmó: “Sí”.

“Garpa mucho el show, pero me hubiese gustado que Marcela me lo preguntara primero a mí antes de decirlo. Me hubiese gustado que le pregunten a Fede, porque a él no le preguntaron nada. Cuando lo pasaron, nos matábamos de la risa con Fede. No es la primera vez que me involucran”, repitió Berardi y le envió un claro mensaje a su colega de Intrusos.

LA NACION