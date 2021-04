El llanto de Fabián Doman por la muerte de Mauro Viale: “Si trabajo en televisión, es por él”

Consternados anoche por la muerte de Mauro Viale, sus compañeros de A24 y América lo recordaron como un gran profesional, durante la transmisión en vivo de ambos canales, en las que Rolando Graña y Rodrigo Lussich, en cada una de las señales, debieron comunicar a los televidentes la noticia del fallecimiento. Uno de los colegas al que se lo vio más conmovido fue al líder de Intratables, Fabián Doman, quien confesó que “si yo trabajo en televisión es por él” y agregó que “hace 20 minutos que no paro de llorar”.

Entre lágrimas, al comienzo de la comunicación pidió disculpas por no poder hilvanar las frases. “Sabés lo que pasa, si yo trabajo en televisión es por él”, le contó a Lussich y al público.

“Tuve la suerte de trabajar con él en Impacto 7 y me enseñó todo de cómo se hacía un programa a la mañana. Después hicimos más programas, tuve la suerte profesional de trabajar con uno de los más grandes periodistas que tuvo la televisión en la Argentina y no puedo hablar, me cuesta mucho, hace 20 minutos que no paro de llorar”, relató.

“Con el periodismo que hago yo uno está curtido, tiene la piel dura y nada te conmueve, pero no estaba preparado para que Mauro... Lo único que me alegro es que pude decirle en privado y en público que fue un gran maestro”, comentó Doman, quien dijo siempre haberlo defendido a Viale “de algunos bobos y de algunos idiotas”.

Sobre ello, sostuvo: “Ha sido uno de los más grandes maestros del periodismo argentino y, el que diga lo contrario, es un idiota que no sabe de periodismo. [Viale] es un tipo que revolucionó la televisión”.

En ese sentido, señaló que Viale le enseñó que el periodismo “es laburo y no milagro” y, también, a cómo preguntar. “Una vez le preguntó al abogado de alguien que estaba preso si era culpable o inocente. Yo le dije en el corte ‘pero Mauro, ¿cómo le preguntaste eso?’, y me dijo ‘porque las preguntas más simples son las que más complican al entrevistado’”, recordó.

Viale murió anoche debido a una trombosis que le provocó un infarto masivo, en el Sanatorio Los Arcos, de Palermo, luego de ser internado por complicaciones ocasionadas en su cuadro de coronavirus. El jueves había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero sin saberlo, ya transitaba la enfermedad.

LA NACION