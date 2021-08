Oscar Mediavilla cuestionó la participación de Mau y Ricky en La Voz y Ricardo Montaner envió una respuesta sutil

Oscar Mediavilla fue consultado por el periodista Juan Etchegoyen en una entrevista para Radio Mitre sobre La Voz Argentina (Telefé). Luego de admitir que no le gusta el formato y que no sigue el programa,

cuestionó la presencia de Mau & Ricky Montaner en el jurado. Horas más tarde, el propio Ricardo le respondió en redes.

“Yo no conozco la discográfica de los artistas, pero quizás son de la misma. No estoy seguro, estoy hablando por hablar”, comenzó haciendo una hipótesis de que todos los jurados pertenecen a la misma empresa.

Pero luego hizo foco en los hijos de Ricardo Montaner. “Por ahí la idea era poner dos pibes jóvenes que empezaron a tener éxito, por ahí podrían haber puesto a alguien más pesado”, advirtió Mediavilla.

“Está mal que hable porque no lo tengo muy claro al programa. Lo he visto una vez y no me entusiasma mucho”, continuó. Advirtiendo que su preferencia son otros formatos donde se recorre el país y se ve a los artistas cantando, retomó, nuevamente, el análisis sobre la elección de los jurados para La Voz. En ese sentido, señaló que “la mirada para descubrir a un artista tiene que ver con alguien que entienda” e indicó que “los directores artísticos intuyen qué es lo que puede andar bien y mal”.

Tras ese breve análisis, retomó con su opinión sobre Mau & Ricky. “El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí; los chicos tienen una cantidad de seguidores tremenda”, completó.

Sus dichos llegaron a oídos del propio Ricardo, quien decidió compartir una pequeña pero contundente reflexión en sus historias de Instagram para referirse a lo sucedido. “A las palabras no se las lleva ningún viento”, comienza la frase elegida por el cantante para responder.

El posteo de Ricardo Montaner tras los dichos de Oscar Mediavilla Instagram: @montaner

“Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice”, completa el posteo. Sin declarar nada más allá de esa imagen, Montaner se llamó al silencio. Por su parte, tras su entrevista, Mediavilla no emitió palabras respecto a la respuesta del venezolano.

