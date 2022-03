Santiago Maratea cruzó a Viviana Canosa y la comparó con una “tía en Navidad”

Santiago Maratea utilizó su cuenta de Instagram para responderle a Viviana Canosa, que le había dicho “salame” por sus dichos sobre el caso de violación grupal ocurrido el 27 de febrero, a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo.

“Me dicen todos que le responda a la Canosa, ¿qué dijo la Canosa ahora?”, preguntó el influencer en una historia que dura poco más de 10 segundos. “Vivi... Vivi...”, agregó de manera irónica y aseguró que más allá de las diferencias, se llevan bien.

Santi Maratea cruzó a Viviana Canosa y la comparó con “una tía en Navidad”

“Con Vivi es como que nos llevamos bien, es esa tía que en Navidad te tomás un par de copas y la buscás para debatir y matarte”, lanzó Maratea con una dosis de sarcasmo.

La conductora de Viviana con vos (A24) había criticado con dureza al influencer por sus declaraciones sobre los hombres y la “cultura de la violación”, tal como la definió el propio Maratea. En la apertura de su programa del pasado viernes 4 de marzo, Canosa dijo que el joven se fue “al pasto” y lo trató de “salame”.

Viviana Canosa le dijo "salame" a Santiago Maratea

“Con esta frase te fuiste al pasto (Maratea): ‘Todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos’. Sos un salame, Maratea. Un salamín”, sostuvo la periodista y leyó el comentario de una tuitera: “No mi cielo, no quieras hacerte el cool diciendo pelotud..., ayer te pusimos en un pedestal por algo grandioso, pero hoy te marcamos la imbecilidad que decís. Soy mamá de un varón, al que crié con valores, respeto y educación. Mi hijo es varón y eso no lo convierte en violador”, escribió la mujer y Canosa aseguró que coincide en cada palabra.

Luego de que se conociera la noticia sobre la violación grupal a una joven de 20 años en pleno barrio de Palermo, Maratea hizo un fuerte descargo a través de sus historias de Instagram. “¿Puedo dar una opinión que es un poco polémica pero que creo que tiene que ser dada?”, le preguntó el influencer a sus seguidores y aseguró que desde su visión “no aporta nada que los hombres nos ofendamos en Instagram y escrachemos a estos hijos de p...”, en relación a los seis imputados en el caso.

“Somos hombres. Somos el género protagonista de estas situaciones”, remarcó Maratea y agregó que mientras los hombres “nos indignamos” con los violadores, aparecen 10 violadores por día y todos son, precisamente, hombres. “¿No les parece raro? ¿No les parece que sí tienen que ver con nosotros estas actitudes?”, se preguntó.

Santi Maratea: "Todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos"

El influencer explicó que los hombres están dentro de una ”cultura heterosexual”, y que adentro de esa cultura se esconde “la cultura de la violación”. Y aseguró que todos los hombres “somos cómplices” de las violaciones que suceden. “Nunca lo hablamos, siempre pensamos que son casos aparte que no tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nosotros”, sostuvo.

Además, dijo que la atracción hacia las mujeres es lo que más define a los hombres y que la tarea es tratar de controlarla al menos con la cabeza. “Todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos”, reafirmó Maratea.