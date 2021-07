Karina La Princesita tuvo un accidente con un motociclista: “Me agarró un ataque”

Karina La Princesita pasa unos meses difíciles. En los últimos días, la cantante contó que está “emocionalmente destruida” luego de perder un juicio por el que deberá pagar tres millones de pesos. Ahora, se supo que sufrió un nuevo golpe en su vida personal luego de protagonizar un accidente vial en el que chocó su auto contra un motociclista. “Me agarró un ataque y dije ‘lo maté’”, reconoció.

La semana pasada, Karina Tejeda dialogó con Los ángeles de la mañana (eltrece) y explicó que, desde 2014, enfrenta diferentes conflictos judiciales. “Hace diez días me avisaron, tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de músicos, perdí uno el año pasado de un montón de plata pero estaba trabajando mucho y dije ´yo puedo con todo’. Me avisan que perdí un segundo juicio y eso me hizo mal porque dije ´este sí lo voy a ganar´. Eso es lo que me tiene mal. Yo era empleada como ellos de Los Serantoni (la productora musical); algunos van por todos y, otros, solo por mí”, relató la cantante. “Se me cruzó por la cabeza que cuatro años de mi vida, incluido el que viene, si tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Yo estoy ganando plata recién hace poco, se me fueron las ganas de esforzarme”, añadió.

Karina La Princesita contó que chocó a un motociclista - Fuente: eltrece

En el mismo programa, en las últimas horas se mostró un móvil que Karina dio el viernes antes de salir a la pista de La Academia en el que se refirió al accidente. “Estoy medio rara. Llegué acá y choqué a dos cuadras. Digo, no me va a creer nadie… Ya estoy meada por no sé quién, ¿viste? Me agarró un ataque y dije ‘lo maté’, porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto”, dijo. Aún conmocionada por lo ocurrido, agregó: “Justo uno de los directores de acá, pasó y me vio. Porque yo ya digo que a mí nadie me va creer con todo lo que me viene pasando. Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho y ya”.

Durante el ciclo matutino de eltrece, la panelista Maite Peñoñori brindó más contexto sobre el episodio y explicó que ocurrió en las inmediaciones de los Estudios Baires de Don Torcuato. “En realidad fue dos cuadras antes, donde está la salida de Panamericana”, aclaró. “Hay una salida un poco confusa, ella me dice que no vio a la moto y la chocó, se la llevó puesta”.

