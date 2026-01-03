El mal momento de Mickey Rourke: de brillar en Sin City y El luchador ser desalojado de su casa en Los Ángeles

Mickey Rourke fue visto en Los Ángeles mientras agarraba comida y comestibles frente a la vivienda que alquilaba. El intérprete apareció visiblemente desmejorado, en lo que constituye su primera aparición pública desde que se conociera que enfrenta un posible desalojo.

Aviso de desalojo y deuda por alquiler

Según informó TMZ, el actor recibió el pasado 18 de diciembre un aviso de tres días para pagar su deuda de una propiedad alquilada en Los Ángeles. Pero, de acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, Rourke no cumplió con el requerimiento dentro del plazo establecido.

En el momento de la presentación de la demanda, el actor adeudaba aproximadamente U$S59.100 en concepto de alquiler. El propietario del inmueble solicita además una compensación adicional para cubrir honorarios legales y posibles daños a la propiedad.

Mickey Rourke fue uno de los galanes de Hollywood en los 80 Archivo

Un año complicado tras su paso por la televisión

Los problemas legales se suman a un año mediático complejo para el actor. A comienzos de 2025, Rourke participó en el programa Celebrity Big Brother, en el que su paso estuvo marcado por la controversia. Según el propio reality, el actor utilizó en varias ocasiones un lenguaje considerado inapropiado.

De acuerdo con lo reportado por el programa y recogido por distintos medios, recibió una advertencia formal tras realizar comentarios ofensivos dirigidos a la influencer JoJo Siwa, incluso con declaraciones sobre su orientación sexual y el uso de un insulto homofóbico.

Tras el incidente, la relación entre el actor y la producción se deterioró rápidamente. Finalmente, Mickey Rourke y los productores del programa acordaron de manera mutua su salida anticipada del reality, lo que puso fin a su participación.

Mickey Rourke en Big Brother UK X / ITV / Captura de video

Por Camila Paola Sánchez Fajardo