Kennys Palacios se casa: así fue la propuesta que le hicieron en Brasil

Kennys Palacios, el reconocido estilista y figura mediática, compartió uno de los momentos más conmovedores de su vida al anunciar su compromiso con Roi Orbegozo, su pareja desde hace 12 años. La romántica propuesta tuvo lugar durante una escapada vacacional en Brasil, en el marco de la celebración de Año Nuevo, y fue capturada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Kennys Palacios se casará con su pareja Instagram (@kennyspalacios)

Las imágenes difundidas por Kennys en su cuenta de Instagram muestran su visible emoción, incapaz de contener las lágrimas ante el gesto de su pareja. Entre abrazos y risas nerviosas, el estilista aceptó la propuesta y compartió la noticia con un efusivo “¡Me caso!”, acompañado de un corazón rojo.

Este anuncio generó una inmediata ola de mensajes de cariño y felicitaciones de amigos, famosos y seguidores, entre los que se encuentran: Mariano De La Canal, Agustina Agazzani, Camila “Camilota” Deniz, Pepe Ochoa, Sabrina Cortez, Renato Rossini, Camila Mayan, Gastón Trezeguet y Romina Scalora, entre otros.

Kennys Palacios confirmó su casamiento con Roi Orbegozo Captura Instagram (@kennyspalacios)

Roi Orbegozo, el flamante prometido de Palacios, es un comerciante y dueño de una cervecería que mantuvo un perfil bajo a lo largo de los 12 años que lleva con el estilista, alejado del ambiente artístico y mediático. Su relación, que comenzó tras conocerse en un bar por intermedio de un amigo, se caracterizó por la estabilidad y el apoyo mutuo. Incluso, la pareja optó por vivir en casas separadas, una elección que, según explicó el propio Kennys en varias oportunidades, responde a experiencias previas y a la búsqueda de un vínculo equilibrado.

El compromiso llega en un momento de gran exposición para Kennys Palacios, quien, además de ser el histórico confidente de Wanda Nara, consolidó su presencia en televisión con participaciones en programas como el Bailando y su rol como conductor en las redes de Telefe y en ciclos de streaming vinculados a Gran Hermano. Esta notoriedad hace que su pronto paso hacia el altar sea uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo.

Kennys Palacios se hizo conocido por su vínculo cercano a Wanda Nara

Aunque aún no hay una fecha definida, Palacios anticipó que la boda podría ser a fines de 2026, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa personal y el camino hacia la formación de una familia. Roi expresó su deseo de ser padre, un anhelo que comparten, aunque son conscientes de la complejidad de los procesos de adopción en Argentina.