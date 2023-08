El mal momento de Nati Jota por la muerte de su perra: “Me quedo con el alivio de que ya no sufras”

escuchar

En su cuenta de Instagram, Nati Jota, mediante el formato de stories, anunció la muerte de su perra llamado Pampa. Con sentidas palabras en homenaje a su mascota, la influencer recordó el momento de la adopción, hasta sus últimos días, donde sufrió una enfermedad que acabó con su vida.

Con una actitud reflexiva y profunda, uno de los miembros de Sería increíble, un programa que se emite por Olga, la plataforma de streaming que encabeza Migue Granados, descargó su tristeza mediante sus redes sociales. “Hasta siempre, Pampa, mi perrita vieja. Uno se queda con la culpa que cada vez que se nos va alguien no hizo tal o cual cosa. Con la adultez y la racionalidad suficiente para cada vez entender menos la muerte. Con la sensación de que podría escribirte un libro con palabras de amor, pero no tengo ganas, porque te acabas de ir y eso pasa en los momentos tristes”, explicó Nati Jota, en un extenso descargo.

Nati Jota recordó a su perra Pampa, quien falleció en los últimos días (Instagram: @natijota)

En continuado, la conductora agradeció por los momentos vividos con su mascota, a quien la adoptó como una hermana y una compañera de vida: “Te amo y te voy a extrañar. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias por hacernos felices a todos y en especial por ser la cuarta hija de mamá y papá cuando las tres nos hicimos grandes. Me quedo con la tristeza que te hayas ido, pero con el alivio que nos sufras y la alegría de saber que en esta familia fuiste prioridad y muy feliz”, expresó, con una foto donde se observa la familia completa en la playa con la presencia de Pampa, su perra.

Tras entablar un fuerte vínculo con su mascota, Nati Jota recordó los primeros pasos hasta llegar a su casa y cómo fue el momento en el que ella, sin darse cuenta, eligió el nombre que lo llevaría para toda su vida: “Recuerdo desde que llegaste y entrabas en una baldosa. Nadie me da mucha bola cuando lo digo y creo que no me creen, pero yo me acuerdo el día que llegaste de sorpresa para nosotros y no nos habíamos puesto de acuerdo con el nombre. A partir de ahí, arbitrariamente, te empecé a decir Pampa”.

El recuerdo de Nati Jota sobre su perra Pampa (Instagram: @natijota)

Y, agregó, en esa misma línea: “No soportaba no tener cómo nombrarte. Después se les pegó a todos. Algunos no me dan la legitimidad del nombre, pero para mí fue así”, contó, y para rematar eligió la frase “te amo” para redondear la triste noticia de su fallecimiento.

Además de su mención en Instagram, Luli Jota, su hermana, también le dedicó un sentido homenaje con una foto de la mascota en primer plano y una frase para recordarla: “Bueno, los perros ya saben cómo hacer eso, así que no tienen que quedarse tanto tiempo”, posteó la familiar de la influencer, que se subió a esa storie y dejó la última reflexión: “La gente nace y debe aprender cosas en la vida, como amar a todos todo el tiempo y ser amable, ¿verdad?”, cerró Nati Jota, quien es una persona activa en sus redes sociales con diversos contenidos y una gran masa de seguidores que están al tanto de sus movimientos.

LA NACION