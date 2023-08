escuchar

Después más de un año de relación, se dio a conocer que Christophe Krywonis se casará con Melody Hein. Aunque todavía no se conocen detalles ni fecha de la ceremonia, ambos están comprometidos y se unirán en matrimonio. Durante el tiempo que lleva el vínculo, la mujer se caracterizó por su bajo perfil y la casi nula exposición mediática que tuvo a pesar de salir con el chef.

Desde hace tiempo, el francés se convirtió en una figura sumamente querida. Gracias a sus distintas apariciones en programas de televisión, logró una gran popularidad entre el público. A pesar de la exposición ante las cámaras, su vida privada siempre fue de bajo perfil. Eso se evidenció en su relación actual, que excepto por algunas imágenes en redes sociales casi no se exhibió públicamente.

Por ese motivo, sorprendió a muchos el hecho de que Christophe y Melody se van a casar. La novedad fue revelada por Ángel de Brito al aire de LAM (América TV). “‘Somos muy discretos porque a ella no le gusta aparecer por nada, salvo en mis fotos de Instagram’. Ahí sí se muestran cada tanto”, leyó el mensaje del chef desde su celular.

La historia de amor de Christophe Krywonis y Melody: el chef anunció su casamiento

En ese sentido, destacó que ya se dio la propuesta y que se concretaron los primeros pasos para llevar a cabo el matrimonio: “Ya está el compromiso. Le dio las alianzas. No está la fecha del casamiento todavía”. Además, dio a conocer que el exjurado de programas de cocina regresará a la televisión con un nuevo reality de la mano de Telefé.

Christophe Krywonis está con Melody Hein hace un año y medio Instagram @mundochristophe

Lo poco que se sabe sobre la prometida de Christophe Krywonis fue contado por el propio chef en su visita a LPA (América TV). En esa entrevista, llevada a cabo en junio del 2022, reveló que estaba en pareja desde hace cinco meses y que Melody es “argentina de origen danés”.

La primera vez que se los vio públicamente juntos fue en un evento que se celebró en el Centro Cultural San Martín. En aquel entonces, la pareja apareció junto a dos niños. De esta manera, y según la cuenta que se desprende del testimonio que dio el exjurado de televisión, ambos comenzaron a salir a principios del 2022.

Christophe Krywonis y Melody Hein se casarán próximamente Instagram @mundochristophe

Algunos meses atrás, Christophe había contado que incursionó en las aplicaciones de citas por iniciativa de su hija, pero que la primera salida no funcionó bien. “Mi hija me descargó Tinder, pero me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió y era otra chica distinta a la de la foto. Fue una cita de noche. De cortesía la llevé a tomar un café a la esquina y se tomó un doble whisky”, relató en diálogo con LAM.

En aquel entonces, todavía soltero, se encargó de desmentir unos rumores de romance con Dolores Barreiro y de dejar claro que no estaba en pareja con nadie: “Me han querido presentar muchas personas en citas a ciegas, pero no, ya aprendí a lo largo de los años. Tengo muchas amigas con quienes salgo a comer sin tener una relación íntima”.

LA NACION