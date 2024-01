escuchar

Oliver Stone es una de las voces más fuertes de Hollywood. El realizador que ganó enorme prestigio gracias a películas como The Doors, Nixon, Nacido el cuatro de Julio o Pelotón, entre muchas otras, es dueño de una filmografía que está íntimamente ligada a distintos episodios políticos y de coyuntura social. Y quizá por la naturaleza del contenido de su obra, es que disparó una severa opinión contra el estado actual de la industria del cine.

En una entrevista con el medio City A.M., Stone consideró que Ryan Gosling no tendría que haber filmado Barbie, y que debería interesarse en hacer “películas más serias”. Y sin pelos en la lengua, el director detalló: “Gosling pierde el tiempo si hace esa porquería solo para ganar plata. Él no debería ser parte de esa infantilización de Hollywood. Ahora todo es fantasía, fantasía, fantasía, incluso las películas de guerra son pura fantasía”.

En otro tramo de la nota, el autor de Asesinos por naturaleza también disparó munición gruesa contra otras de las franquicias más rentables de la cartelera actual, y exclamó: “En un vuelo vi John Wick, que dura tres horas y pico. Creo que cabeceé unas 788 veces mientras la miraba, y cada vez que me despertaba, no dejaba de ver al protagonista matando gente. Es como si el mundo se hubiera degenerado hacia una falta lógica total”. Por otra parte, Stone también criticó a la saga Rápido y furioso, y aunque confesó que hace tiempo disfrutaba con esos largometrajes, eso ya no le sucede más porque “cada vez se parecen más a las películas de Marvel. O sea, ¿cuántos choques podemos llegar aguantar?”.

Mientras Oliver Stone se indigna porque el mundo se entusiasma con Barbie, irónicamente, las hijas de Gosling aun no pudieron ver ese popular título. El actor que interpretó al icónico muñeco en la película de Greta Gerwig confesó el motivo por el cual ni sus pequeñas hijas ni su mujer, la también actriz Eva Mendes, vieron su último trabajo.

“No sé si deberías ver a tu padre como Ken”, le confesó la estrella de Hollywood a E! News en el marco del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara 2024. “No sé cuál es una buena edad para ver a tu padre hacer eso. Es medio loco”, continuó en relación a Esmeralda, de nueve años y Amada Lee, de siete.

Pese a que nunca se sentaron frente a la pantalla a disfrutar de la historia completa, las niñas, fanáticas de Barbie, sí vieron algunos fragmentos del film y pudieron visitar el set. “Han visto pequeñas partes y vinieron al set un día cuando hice un gran número musical”, repasó el actor. Incluso, Gosling reveló que el amor de las pequeñas por la muñeca de Mattel fue uno de los factores principales para aceptar el desafío.

Gosling explicó que notó el amor de Esmeralda y Amada por Barbie en el supermercado. “Íbamos a Target y pasaban lentamente por el pasillo de Barbie. Mi esposa y yo nos dimos cuenta y acordamos que era hora de dejarlas tener una Barbie. Además, no mostraron ningún interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante”, remató. “Hacer Barbie fue una forma de hacer algo para y con ellas”, destacó de inmediato.

Además de hablar de sus hijas, Gosling explicó que le gustaría volver a compartir un proyecto cinematográfico con su mujer, con quien trabajó por primera vez en 2012 en El lugar donde todo termina. “Esa fue la mejor experiencia que tuve al hacer una película, así que eso espero”, respondió cuando el cronista le consultó sobre aquel film y la posibilidad de ser coprotagonista, de nuevo, de Eva Mendes.

Si bien Gosling y Mendes son muy reservados en cuanto a su vida privada y pocas veces se muestran juntos, el actor le dedicó a su mujer un dulce mensaje el 13 de enero pasado al aceptar el Premio Kirk Douglas a la Excelencia en Cine. Al repasar cómo su trabajo le permitió interpretar varios papeles, Gosling agregó: “Lo más importante es que conocí a la chica de mis sueños, Eva Mendes, y tuve dos hijas soñadas”. “Soñaba con algún día hacer películas y ahora las películas han hecho de mi vida un sueño”, concluyó el actor.

