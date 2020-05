"Llego a fin de mes, pero hasta ahí, es muy complicado todo", dijo el hermano de Jimena Barón Crédito: @fedebaronok

21 de mayo de 2020 • 18:42

El actor Federico Barón , hermano de Jimena , reconoció que está viviendo un mal momento financiero debido a la crisis que sufre el teatro, con todas las salas cerradas por la pandemia de coronavirus.

Federico no dudó en reconocer sus problemas: " Llego a fin de mes, pero hasta ahí , es muy complicado todo, siempre con ayuda de mi familia , mi abuela siempre me tira un centro", dijo, en declaraciones con El show del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt .

Los diferentes proyectos que tenía Federico ahora se encuentran en pausa y por ese motivo argumentó que no registra ingresos desde hace meses. Al ser consultado sobre cómo lleva los días de encierro, contó: "Tengo días que la llevo bien y otros más o menos, estaba haciendo una obra en marzo y la tuvimos que cortar. Estoy embolado, bajoneado. Cuando termine la cuarentena estoy pensando en irme, tengo una incertidumbre, me planteé un montón de cosas".

Sobre la relación con su hermana Jimena, dijo: "Mucha gente me quiere usar de puente para llegar a ella" Crédito: @fedebaronok

Federico, quien comenzó su carrera de la mano de Cris Morena en la exitosa telenovela Chiquititas, también aceptó lo difícil que resulta ser catalogado como el hermano de Jimena Barón. En ese sentido detalló la parte negativa de tener como familiar a una artista: "Últimamente es todo en contra. Mucha gente me quiere usar de puente para llegar a ella . Te piden productos que le quieren mandar. Al principio le avisaba, ahora ya no porque ni lo lee, no le interesan los canjes".