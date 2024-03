Escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefé), todos los días pasan cosas distintas... y polémica. Pero en esta oportunidad, no fue algo beneficiosos para los jugadores lo que sucedió: un extraño bicho apareció entre los alimentos mientras algunos jugadores intentaban cocinar y el asco invadió toda la casa.

Mientras Emmanuel se preparaba junto a Florencia para cocinar pizzas con motivo del cumpleaños de Zoe, un insecto salió del paquete de la harina y asustó al jugador. Rápidamente, comenzó a gritar. “¡Ay, los toqué con el dedo gordo! No, no, no. ¡Uno es enorme y tiene hijos, seguro está toda la familia ahí adentro!”, gritó el jugador.

Luego, Martín Ku se acercó para ver de qué se trataba. Según él, eran simples gorgojos. Por su parte, Florencia continuó revisando el paquete de harina y afirmó que no había más bichos.

Quién es el líder de la semana en Gran Hermano

En Gran Hermano existe una dinámica muy popular. Se trata de la prueba por el liderazgo. Esta conlleva ciertos beneficios que son muy anhelados en el interior de la casa, ya que le permite al líder permanecer una semana más en el juego, al obtener inmunidad (sus compañeros no pueden votarlo).

En esta oportunidad, y por esta semana, el liderazgo fue compartido entre Zoe y Martín Ku. Los jugadores se enfrentaron en una final a Darío y Joel, en donde debían armar una torre de 1,80 metros con tablones y pelotas, manteniendo la estabilidad de la misma. Luego de que ambas torres se derrumbaran varias veces y cuando parecía que Darío y Joel serían los vencedores, Zoe y Martín reconstruyeron su torre de manera veloz y efectiva y lograron ganar el desafío.

Este jueves, luego de la Gala de nominación del miércoles, ambos jugadores deberán ponerse de acuerdo para decidir a quién eliminan de la placa y le dan una segunda oportunidad, y a quién suben para que pueda irse el domingo en la Gala de eliminación.