El mensaje de Lali Espósito contra Javier Milei

El presidente Javier Milei dialogó este lunes con el periodista Jonatan Viale sobre el escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA. Además de su descargo, donde también incluyó un pormenorizado análisis de la situación económica del país, el mandatario se refirió a los artistas que apuntaron contra él en las últimas horas y lanzó duras acusaciones contra ellos, especialmente contra Lali Espósito y María Becerra.

En una entrevista que se emitió por Todo Noticias (TN), Milei apuntó -nuevamente- contra Lali y María Becerra, a quienes apodó “Lali Depósito” y “María BCRA”, respectivamente.

La critica de Javier Milei a Lali Espósito

“Mirá no tengo nada contra los artistas, de hecho festejo el arte. Lo que yo digo es que si sos artista, vivís de ofrecer tu producto al prójimo”. En esa misma línea, puntualizó contra las cantantes: “Ahora si para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, sos un empleado público. Y si además sos un instrumento de propaganda política, no estás haciendo arte”.

En el interín de estas declaraciones del presidente, Lali acudió a su cuenta de X y publicó el link del videoclip llamado ”Fanático “, donde existen críticas indirectas hacia Milei. Con el emoji de un beso, la artista dejó sentada su posición y contraatacó de manera inmediata ante las declaraciones en su contra.

El posteo de Lali en X mientras Javier Milei era entrevistado por Jonatan Viale

En un conflicto que creció durante este último tiempo, con acusaciones cruzadas de ambos lados, Milei continuó con su avanzada en contra de Lali y justificó su repudio vinculándola con distintos referentes políticos. “La estuvo financiando (Ricardo) Quintela, el del yate... (Martín) Insaurralde”, aclaró, tajante.

Durante la jornada de este martes, esta vez en su cuenta de Instagram, Lali decidió grabar un sugestivo video de ocho segundos donde ella, con un mate en mano -el cual tenía la imagen del Escudo Nacional- sonríe ante la cámara en un gesto burlón contra el presidente y agregó, de fondo, el tema musical de “Fanático” para reafirmar su punto de vista.

El gesto burlón de Lali hacia Javier Milei

Tras este ida y vuelta, colegas de Espósito salieron a defenderla y cargaron duramente contra el Presidente. Abel Uno de ellos fue el cantante Pintos, quien fue entrevistado por Marcelo Bonelli en el ciclo de Radio Mitre Nuestra mañana.

Sin contemplaciones y con el objetivo de proteger a sus colegas ante el asedio mediático, Pintos expuso su opinión y acrecentó la grieta entre algunos artistas y Milei: “Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. Me parece que nadie puede tratar al otro de esta manera. Me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos ”.

Abel Pintos respaldó a Lali y a María Becerra y apuntó contra Milei: "Las faltas de respeto no las tolero en nadie"

“ Me parece lamentable . El presidente es la cabeza de todo el país y debiera representar a todos ”, reflexionó Pintos y agregó, en tono crítico, ante la consulta de Marcelo Bonelli si le parecía “raro” este panorama: “No es la primera vez que esto pasa. Vos decís que es raro, y más que raro es lamentable. No es raro porque ha pasado muchas veces. La música y la cultura han enfrentado muchas veces la afrenta de los políticos, en la Argentina y en el mundo entero”.