El mensaje de Soledad Aquino que generó preocupación por su salud: “Me esta costando mucho”

El 10 de junio de 2021, la vida de Soledad Aquino dio un giro trascendental. Luego de meses de espera, la mamá de Cande y Mica Tinelli recibió un trasplante de hígado. En marzo, había sido internada por una hemorragia estomacal severa, lo que derivó en una cirrosis hepática y úlcera de duodeno, motivo por el cual solo un nuevo órgano le salvaría la vida. A nueve meses de la intervención, su salud volvió a generar preocupación entre sus seguidores, luego que ella misma hablara en Instagram del difícil momento que atraviesa.

“Después de resistir, luchar y resistir para seguir en esta vida, que la tengo, me está costando mucho... ¡lo que me toca por vivir! Dios dame fuerza y fe”, pidió Aquino en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que se la veía en silla de ruedas y junto a una cama de hospital. Fueron tales palabras las que generaron preocupación entre quienes están al tanto de su actividad, por lo que la publicación se inundó de mensajes positivos que le enviaban fuerzas para atravesar este particular momento, aunque no se supiera con claridad su estado de salud.

La publicación de Aquino (Foto Instagram @m.soledadaquino)

Tal fue la magnitud que tomaron sus palabras, que la propia protagonista decidió hacer luego una aclaración al respecto, al indicar que su descargo se debía a que había tenido “un día medio bajón”. Además, en diálogo con PrimiciasYa, dijo que estaba en un momento del que pronto se recuperaría. De esta manera, llevó tranquilidad a quienes se habían preocupado previamente.

Si bien su problema de salud parece estar controlado y tener un avance favorable, Soledad tuvo que atravesar una difícil rehabilitación debido a que la fuerza que perdió durante sus meses de internación le imposibilitaba, por ejemplo, caminar. Poco a poco, la expareja de Marcelo Tinelli comenzó a recuperar su autonomía. En esta línea, la adaptación del nuevo hígado a su organismo fue, en un momento dado, exitosa, según mostró Mica, una de sus hijas.

Soledad junto a sus dos hijas (Foto Instagram @candelariatinelli)

“Todo lo que me rodea me parece fantástico, valoro cada pavada, me volví una agradecida de la vida. Estoy muy conectada con el presente, con esa cotidianeidad que siempre di por sentada y ahora la vivo como un regalo”, expresó en una reciente entrevista con la revista ¡HOLA! al contar sobre su nueva vida tras estar al borde de la muerte, ya que durante su internación también tuvo coronavirus y sufrió dos paros cardiorrespiratorios . Y agregó: “Hoy tengo en mi cabeza una dimensión diferente de la vida. ¿Sabés lo que significa para mí despertarme sin dolor? Es magia”.

Tinelli, en los 80, junto a su exmujer Soledad Aquino y sus hijas Micaela y Candelaria Archivo

En este sentido, la exesposa de Tinelli explicó que el malestar en su sistema digestivo databa de hace más de 30 años, cuando sufrió la pérdida de su primer hijo junto al conductor, a causa de un desprendimiento de la placenta. “En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida. A partir de ese momento, tuve que aprender a cuidarme”, expresó sobre aquella dura situación en la que estuvo internada.