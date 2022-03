Salud de Gerardo Rozín: Carmela Bárbaro se ausentó del programa de Fabián Doman por el delicado estado de su ex

En los últimos días, trascendió la noticia de que Gerardo Rozín atraviesa un delicado cuadro de salud, por lo que sus amigos y colegas se solidarizaron con él y le dedicaron algunas palabras para su pronta recuperación. Uno de ellos fue Fabián Doman, quien le brindó unas palabras en el cierre del programa de este miércoles y aprovechó para saludar también a Carmela Bárbaro, panelista del ciclo que a su vez es madre de Elena, la hija que tuvo hace 11 años con el conductor de televisión

“No quiero terminar el programa sin mandarle un saludo a Carmela Bárbaro. Se habrán dado cuenta que no estuvo ayer y no estuvo hoy, es por el delicadísimo estado de salud de ese tipazo que tengo la suerte de conocer, que es Gerardo Rozín”, dijo el conductor de Momento D (eltrece) casi al final de la emisión de este miércoles.

Fabián Doman habló del delicado cuadro de salud de Gerardo Rozín

Además, Doman recordó cómo fue que conoció al productor, al comentar: “(Con Rozín) nos hicimos amigos compitiendo. Yo estaba en Canal 13, él en Telefe a la mañana y nació una amistad maravillosa. Es un tipo excepcional”. Carmela y Gerardo son padres de Elena, de 11 años, y se separaron en buenos términos en 2014, luego de cumplir seis años de casados.

A mediados del año pasado, el conductor se ausentó de su programa Morfi: todos a la mesa (Telefe), lo que generó preocupación en la audiencia. “Gerardo no va a estar hoy porque tiene arritmia. No se preocupen porque está bien”, explicó entonces Jésica Cirio, quien ocupó su lugar en la conducción en esos días. Semanas después, a su regreso, el productor intentó llevarle tranquilidad a sus fanáticos. “Me había tomado cuatro semanas de licencia porque había unas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, explicó en aquella oportunidad en el ciclo televisivo.

Carmela Bárbaro se ausentó de Momento D por la salud de su ex, Gerardo Rozín Instagram

Según los trascendidos, el famoso productor y conductor de La Peña de Morfi (Telefe), que esta semana había dejado su lugar en el programa en manos de Iván de Pineda, estaría luchando desde hace meses contra un tumor maligno. Luego de darse a conocer la noticia, desde el canal emitieron un escueto comunicado en el que aseguraron que, a medida que tuviesen novedades, estas serían comunicadas en tiempo y forma, por lo que pidieron “respeto y cautela”.

En tanto, De Pineda contó que Rozín no iba a estar al frente del programa en estos días. “Se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador”, afirmó. En diciembre pasado, en el cierre del ciclo, el periodista se dedicó a hacer un extenso brindis de despedida y agradecimiento tanto para sus compañeros y su familia, como para la audiencia del programa que lo acompañó en el último tiempo.

El emotivo cierre de año de La peña de Morfi, cuando Rozín hizo un extenso brindis

“Pensaba, mientras venía para acá, que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo”, concluyó entonces.