El cantante fue denunciado el 16 de octubre en Río Negro por abuso sexual, y no brindó declaraciones desde entonces

A mediados de octubre, se dio a conocer una denuncia judicial por abuso sexual en contra del cantante Axel en Río Negro. La identidad de la denunciante permanece bajo reserva, pero según informó entonces el Ministerio Público de esta provincia en un comunicado oficial, la investigación iba a comenzar con la recolección de testimonios y evidencia sustancial sobre el hecho.

"Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que en el día de ayer (16/10), se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como 'Axel'. Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal) y habría ocurrido en 2017", expresaba el comunicado.

El abogado de la mujer que denunció a Axel dio detalles de la causa contra el cantante - Fuente: intrusos 04:35

En diálogo con LA NACION, José D'Antona, uno de los abogados de la denunciante, contó que la víctima no saldrá a hablar "hasta que no esté lista", y que se trata de una denuncia "sumamente compleja".

"Se trata de una valiente denuncia de una persona en un pequeño pueblo de Río Negro, de una chica que no es del ambiente y tampoco es una fan. Cuando ocurrió todo, en 2017, ella estaba en el lugar donde vive y trabaja. No fue en el momento del recital, no era ni fan, ni parte del show, ni promotora, ni sonidista, ni iluminadora, ni nada. Ella tuvo un trabajo eventual mínimo con el cantante. Algo que cualquiera de nosotros puede llegar a tener cuando solicitás un servicio en tu casa, en tu lugar de trabajo o en un cuarto de hotel", añadió días más tarde el letrado en el programa Intrusos.

Ante este panorama, Patricia Sosa, colega de Axel, habló en el ciclo que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre, Polino Auténtico, sobre la denuncia contra el músico, y reveló que lo llamó al enterarse. "Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento, y que no quería hablar con nadie". Asimismo, Sosa contó que después le escribió por WhatsApp, pero que el artista no le respondió más, y que no comprende su silencio dadas las circunstancias.

Las imágenes de Tini Stoessel y Axel - Fuente: Twitter 00:23

"Hay que poner la cara, para mí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría 'salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo'. La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel, entonces tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mí me pide mi opinión, como colega, le diría 'Anda y presentate', que vaya y diga 'Loco, estoy aquí, esto no es verdad'", manifestó Sosa.

Novedades en la causa

En relación a las palabras de la cantante, LA NACION se puso en contacto con D'Antona para conocer el estado de la causa, y cuándo Axel deberá presentarse ante la Justicia. "El 31 de octubre yo pedí que él se haga una pericia psicológica/psiquiátrica, igual que mi clienta, pero desde otro enfoque, claro", contó el abogado.

"Él manifestó a través de su defensa, hace cuatro o cinco días, que no quiere hacérsela", comunicó D'Antona, por lo cual se debe aguardar a lo que resuelva la Fiscalía en relación a esa negativa. "No acepta hacerse la pericia, yo di muchos fundamentos cuando la pedí, porque si la víctima tiene que hacérsela, el denunciado también, como es en la mayoría de los códigos procesales de esa provincia, para que no haya diferencia entre uno y otro", sumó el abogado.

"Por más que podría tener algún tipo de derecho a no hacérsela en esta etapa, la Fiscalía todavía tiene la posibilidad de decir o que no se la haga y lo puede evaluar en su contra, o bien ordenarle a que se la haga, pero no hay una cuestión de plazos", explicó el letrado a este medio.

Los momentos previos a la denuncia

Recordemos que a fines de septiembre, Axel protagonizó un confuso episodio con Tini Stoessel en el marco del Festival Únicos en Madrid. En un video que se volvió viral, la joven artista lucía incómoda mientras el músico la abrazaba y muchos interpretaron que por sus gestos ella estaba buscando la manera de quitarle la mano. Sin embargo, la ex Violetta salió a desmentir tal incomodidad a través de un comunicado. "Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad", aclaró.

La periodista Paula Galloni habló acerca de su acusación contra Axel - Fuente: Intrusos 01:52

Por otro lado, la periodista Paula Galloni declaró que ella sí vivió una situación incómoda con Axel en medio de una entrevista. "No fue un abuso, sino un momento muy incómodo durante una entrevista que le hice para una revista, hace unos diez años. Y dije 'no es no'", contó la panelista de Pampita Online, a quien D'Antona está asesorando técnicamente.