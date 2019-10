Axel fue denunciado por abuso sexual simple en la provincia de Río Negro Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo

Este mediodía, José Dantona, abogado de la mujer que denunció a Axel por abuso sexual simple, charló con Intrusos sobre la causa judicial radicada en la justicia rionegrina y dio detalles reveladores.

"Se trata de una valiente denuncia de una persona en un pequeño pueblo de Río Negro, de una chica no es del ambiente y tampoco es una fan [de Axel]. Cuando ocurrió todo, en 2017, ella estaba en el lugar donde vive y trabaja", comenzó el letrado, quién aseguró que por una cuestión judicial no podía contar mucho más.

Sin embargo, la intriga de Jorge Rial y el resto de los panelistas del ciclo de América fue haciendo que Dantona comparta un poco más de información. "No fue en el momento del recital, no era ni fan, ni parte del show, ni promotora, ni sonidista, ni iluminadora, ni nada. Ella tuvo un trabajo eventual mínimo con el cantante. Algo que cualquiera de nosotros puede llegar a tener cuando solicitás un servicio en tu casa, en tu lugar de trabajo o en un cuarto de hotel", detalló al respecto.

Minutos más tarde, explicó en qué situación se encuentra el proceso judicial contra el cantante y aseguró que ya están trabajando en la recolección de pruebas. "Esta provincia [en referencia a Río Negro] tiene un código distinto. La ley le da a la fiscalía un plazo de seis meses para juntar pruebas; después de eso, deciden si acusa o no, y un juez determina qué prueba es tomada y cuál no. Luego, viene el juicio", señaló. Y enseguida aclaró que, además de las pericias físicas y psicológicas, ya se están recabando "pruebas testimoniales e informativas".

La denuncia está formulada en términos de abuso sexual simple y, según el profesional, tiene una pena de uno a cuatro años de prisión máxima. "Está caratulada como abuso sexual simple, que de simple no tiene nada. Son todos aquellos tocamientos en tu cuerpo que no sean consentidos, desde tocarte la cola en un colectivo hasta ponerte una mano por debajo de tu camisa o pollera. No llega a ser abuso con acceso carnal que es violación, pero hay figuras dentro del simple con distintas penas según la gravedad", expresó.

El abogado volvió a confirmar que hay más potenciales denunciantes, y destacó que hay una llamativa similitud entre todos los casos. "Hay más chicas que se encuentran en el proceso de querer hablar pero aún no se animan por temor a los medios y al cantante. Pero acá tenemos que dividir a las victimas en dos grupos: por un lado hay una persona que sería fan, que lo seguía a donde podía; y por otro lado, hay chicas que no son fans, ni tienen que ver con la gente que lo acompaña directamente, pero sí hay un común denominador en relación al tipo de trabajo que tenían estas personas. No se conocen entre sí, son de distintas provincias, pero tienen un común denominador", lanzó Dantona.

Tras revelar que tomó conocimiento de todos estos casos a través de la periodista Paula Galloni, quién recibió múltiples mensajes de varias chicas que pasaron por lo mismo a partir de la denuncia pública que hizo en el programa Pampita Online , aclaró que ni él ni la panelista indujeron a ninguna denuncia. "Paula es mujer, sufrió un hecho de incomodidad y la escuchó y la contuvo. Son relatos de alto contenido emotivo. La denunciante estuvo varios días viendo si estaba preparada para lo que podía venir como consecuencia de esta denuncia (...). Ella está contenida por su círculo más cercano, por su familia y por Paula, que es una pieza clave en esto", señaló.

Por último, y luego de aclarar que nadie del entorno de Axel se había comunicado con él, dio un mensaje esperanzador a todas las mujeres del país: "Hay que denunciar, no están solas. Hay gente en los medios valiosa y respetuosa. A esta chica del sur, no le estoy cobrando un peso. Esto tiene que animar".

La palabra de Paula Galloni

Tras haber confesado una situación incómoda que sufrió hace 12 años atrás cuando fue, por primera vez, a entrevistar al cantante, la periodista de Pampita Online no volvió a referirse al tema hasta hoy, que rompió el silencio en Intrusos.

"Yo siempre digo lo mismo. No es que quise ponerle nombre y apellido, me nombraron [Stefanía Xipolitakis habló del tema en Incorrectas], entonces salí a contar mi verdad. Efectivamente fue una situación incómoda, pero no fue algo planeado. Sentí que fue un puente para abrir un lugar a chicas que querían acercarse a contar cosas, pero no es la exposición que yo quiero", confesó Galloni.

En cuanto a la nueva denuncia, confirmó que fue ella quien contacto a la denunciante de Cipolletti con su abogado: "Primero hablamos por Instagram, después por teléfono. Lo de la denuncia fue una decisión personal. Hay que respetar el tiempo de la víctima", indicó.

"Lo único que sé es cuál es mi verdad, la situación que yo viví. Por ahora miedo no tengo. Las chicas que me escribieron y la denunciante me dieron más fuerza. Estoy admirada por su entereza y fortaleza y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite", remató.