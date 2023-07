La contundente declaración de Nicole Neumann sobre la supuesta denuncia de su hija Indiana: “No existe”

escuchar

Recién llegada al país, Nicole Neumann se refirió a la presunta demanda que habría realizado su hija mayor, Indiana Cubero, contra ella. La modelo negó de manera contundente que exista esa presentación judicial y aseguró que no está contenta con que “haya menores en el medio” y que la adolescente “pase por cosas que no deberían pasar”.

El caso se conoció hace algunas semanas y generó mucho revuelo en el medio del espectáculo. Según se dio a conocer, la joven de 14 años habría demandado a su madre por supuestos maltratos. Esta situación dio lugar a revelaciones sobre la relación entre ellas y cruces, como el que vivieron por ejemplo cuando Indiana se mudó a la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte.

En ese contexto, la tensión continúa y recientemente hubo asperezas entre Nicole y “Poroto” Cubero por una descoordinación con respecto a las vacaciones y los viajes de ambos. La modelo realizó un viaje a Estados Unidos con sus dos hijas menores, Allegra y Sienna, que afectó las vacaciones de Cubero y el tiempo que compartirá con ambas.

Nicole Neumann desmintió la presunta demanda de Indiana

En respuesta a esta declaración y luego de ser consultada por la presunta demanda, la expanelista de Los 8 escalones (eltrece) fue contundente. En diálogo con Intrusos (América TV), después de expresar que el viaje con sus hijas fue “increíble” y ser consultada por las declaraciones de su expareja, disparó contra la versión que dio el exfutbolista: “La Justicia sabe la verdad. No tengo nada que decir. Estoy con mis niñas, venimos de unas vacaciones divinas. En la Justicia está la verdad y los tiempos. Cuando uno sabe la verdad se está tranquilo”.

A continuación, afirmó que el casamiento con Manu Urcera no sufrió ningún contratiempo y negó la existencia de la demanda de Indiana: “Eso no existe. Siguen hablando de algo que no existe. Muy lamentable por las menores. Me molesta que haya menores en el medio que pasen por cosas que no deberían pasar”, indicó con enojo.

Las declaraciones de Fabián Cubero contra Nicole Neumann

Minutos antes y también en el ciclo de Flor de la V, el exfutbolista se mostró algo molesto por el hecho de tener que reformular sus vacaciones por el viaje a Estados Unidos que se dio sin previo aviso. A bordo de su auto, con Mica Viciconte a su lado, evitó entrar en polémicas, pero dejó ver su disconformidad con la situación.

La palabra de Fabián Cubero tras el viaje de sus hijas a Miami con Nicole Neumann

“Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, pero hay que ser optimista. Tendré a las nenas un poco de tiempo menos del que me corresponde. Me acomodaré”, manifestó al ser consultado por el viaje de Allegra y Sienna con su mamá.

Sin referirse al tema de la supuesta demanda de Indiana contra Nicole Neumann, respondió también que “hoy está complicado” tener paz con la madre de sus hijas, pero que a pesar de los desacuerdos y asperezas que pueden surgir entre ambos, se esfuerzan en que todo se encarrile: “La llevamos bien. Dentro de lo que se puede, intentamos llevarla bien”.

