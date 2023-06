Filtran una carta que Indiana Cubero escribió antes de distanciarse de Nicole Neumann: a quién se la dedicó y qué dice

escuchar

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana, habría demandado a la modelo a principios de este año por violencia física y psicológica. Según trascendió, la joven de 15 años, que vive actualmente con su padre, acudió al Juzgado de Familia N°2 de Tigre para dejar constancia de los hechos hace ocho meses, apuntaron en Intrusos del Espectáculo (América TV). En las últimas horas, se difundió un texto que escribió de puño y letra y que tiene como destinatario a Manuel Urcera, pareja de su mamá.

En diciembre de 2022, Indiana abandonó la casa que compartía con Nicole Neumann para mudarse con su padre, Fabián Cubero. Los motivos de la decisión eran desconocidos hasta que, en los últimos días, se reveló que la adolescente habría presentado una demanda contra la modelo por presunta violencia física y psicológica. Así lo confirmó Lidia Rosenstein, abogada del exdeportista.

Nicole Neumann y Manu Urcera se conocieron en 2019 (Fuente: Instagram/@manuurcera)

En el medio del escándalo que surgió a raíz de esto, en las últimas horas se filtró una antigua carta que Indiana le escribió a Manuel Urcera, actual pareja de su mamá.

Se trata de un texto de principios de 2022, el cual era una consigna que le pidieron a la adolescente en el colegio, más precisamente en la materia Inglés, cuando tuvo que elegir quién fue para ella su “persona favorita” de 2021.

La carta que Indiana Cubero le escribió a Manuel Urcera Instagram: nikitaneumannoficial

“Mi persona favorita de 2021 es Manu, el novio de mi mamá”, describió Indiana en aquella ocasión. “Lo conocimos el 3 de julio de 2021, en el cumpleaños de mi hermana. Fue muy amable y amoroso. Nos trajo alegría e hizo feliz a mi mamá”, se leyó sobre el papel que compartió la modelo en su perfil de Instagram, junto a una dedicatoria para su hija: “Sos tan linda e íntegra”.

Salió a la luz una carta que Indiana le escribió a Manuel Urcera Archivo

En el texto además, la joven contó detalles de su vínculo con Urcera: “Manu nos enseñó sobre carreras de autos y ahora me encantan. Todas las semanas, vamos a las carreras, porque él es piloto y vemos Fórmula 1 juntos. Es muy bueno y divertido pasar tiempo con él”.

Qué dijo la abogada de Fabián Cubero sobre la causa

Lidia Rosenstein, la representante legal de Fabián Cubero y ahora de su hija Indiana, reveló algunos detalles sobre la situación de la joven de 15 años tras la demanda que presentó contra su madre, Nicole Neumann.

“Indiana, sintiendo lo que estaba viviendo como algo terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él”, apuntó la abogada en A la Barbarossa (Telefe).

La abogada de Cubero habló sobre la denuncia hacia Nicole Neumann

“Su papá le dijo que tenía que estar con su mamá, porque era lo que correspondía. Lo que hizo la niña, muy hábilmente, fue grabar a su madre para demostrar el maltrato del que era objeto”, describió.

A su vez, la letrada precisó: “En esa grabación, hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar”. De esta manera, dio a entender que la tercera persona involucrada podría ser Urcera, aunque no lo confirmó. En referencia a Neumann, concluyó: “En este momento, [Indiana] no está en condiciones de dirigirle la palabra”.

LA NACION