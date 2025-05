Eva Bargiela y Gianluca Simeone: dónde se conocieron y cómo nació el amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone están en la dulce espera. Luego de que el futbolista festejara un gol con la pelota abajo de la remera y se lo dedicara a su novia, los rumores no tardaron en llegar y, a los pocos días, tuvieron que confirmar la noticia: la modelo está embarazada y esperan un varón. La felicidad los desborda no solo a ellos, sino a toda la familia y amigos que los rodea. Sin embargo, su historia de amor no fue fácil, ya que mientras él vivía en el exterior, ella lo hacía en Argentina y estaba recién divorciada de Facundo Moyano.

Eva Bargiela compartió en redes sociales el nuevo corte de pelo de Gianluca Simeone (Foto: Instagram @giansimeone)

“Sueño con llegar a mi casa y tener un compañero”, confió Eva durante su paso por el programa Podemos Hablar (Telefe) en diciembre de 2023, tras ponerle fin a dos años de matrimonio con el político. La crisis de pareja habría comenzado cuando ella empezó a trabajar en el Bailando (América TV), algo que a él no le gustó, por lo que decidió anunciar la separación un 21 de septiembre de 2023 al aire en el ciclo Verdad/Consecuencia (TN). Cuando la periodista María Eugenia Duffard le preguntó al exdiputado si le incomodaba que su mujer participara en el certamen, él respondió: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

El día que Eva Bargiela habló de su separación con Facundo Moyano

Por su parte, Bargiela se mostró muy angustiada, tanto por la forma en que se enteró que su marido la dejaba como por el proceso en si, y lo expresó en el programa que conducía Andy Kusnetzoff: “En un momento separarse claramente es doloroso, porque por lo menos yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que iba a formar una familia y todo lo que eso implica. Como que se me vino el mundo abajo”. Sin dudas, no se iba a imaginar en ese momento que más tarde iba a conocer a un hombre unos años menor, pero con los mismos deseos que ella: formar una familia.

Las imágenes que confirman el romance de Eva Bargiela y Gianluca, el hijo del Cholo Simeone

Y así fue que, poco a poco, se dio todo. Para su cumpleaños, el 22 de diciembre de 2023, ella estaba muy triste y sus amigas decidieron organizarle un festejo distinto. Primero, una cena con tarot, y después se fueron a bailar a un boliche ubicado en Costanera, donde conoció a Gianluca Simeone, quien ya vivía en el exterior. No obstante, eso no fue un impedimento para que el amor triunfe. Las redes sociales jugaron un rol fundamental al momento de acortar la distancia entre España y Argentina.

Las especulaciones del romance entre ambos salieron a la luz porque se viralizó un video en donde se los veía a ellos en un boliche. De todas formas, fue Carolina Baldini, la mamá del futbolista, quien confirmó la relación en una entrevista para Mitre Live. Y a partir de ese momento la pareja no paró de afianzarse.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone en Ibiza instagram @evabargiela

A pesar de que todo iba cada vez mejor, hubo una noticia que le desgarró el alma a Eva. Murió su mamá, Viviana, y aunque no trascendió la causa, ella la despidió en redes sociales. “El 7 de octubre fue el día más terrible de mi vida. No digo el más triste, porque cada día que va pasando es un poco más triste que el anterior. Cada día que va pasando duele un poquito más. Cada día que va pasando, lo que parecía una pesadilla se empieza a volver realidad”, expresó Bargiela.

Gianluca Simeone fue su gran sostén. “Cuando pasan estas cosas te das cuenta de quiénes son las personas que realmente están y te das cuenta de que las podés contar con los dedos de una mano”, contó en la Mesa de Mirtha Legrand con lágrimas en los ojos.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone serán padres de un varón (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Finalmente, cinco meses después de aquel triste momento, llegó la mejor noticia, que ayudó a coronar la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone. La flamante pareja espera un bebé y, de esta forma, Diego ‘Cholo’ Simeone y Carolina Baldini se convertirán en abuelos por primera vez.