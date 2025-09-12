Fito Páez estalló contra el público durante un show en Perú

Fito Páez se encuentra en plena gira con Páez Tecknicolor Tour, con la que días atrás recorrió Europa y ahora lo hace en distintos escenarios de Latinoamérica. Sin embargo, durante su reciente paso por Perú, no se lo notó muy contento con el público local, por lo que estalló de furia y no tardó en hacer su reclamo en pleno show.

“Así reaccionó Fito Páez al ver al público tan frío en Perú”, escribió una usuaria en TikTok, red social en la que compartió el fragmento donde se lo vio al artista rosarino un poco molesto. “Prendé a la gente, por favor”, pidió en voz alta, para que la gente reaccionara.

Y añadió: “A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

La reacción de Fito Páez no tardó en convertirse en viral (Foto: Instagram/@fitopaezmusica)

Pero el malestar siguió. Según medios locales, luego de que sonara “Mariposa Tecknicolor”, el público se quedó en silencio, una respuesta fría que incomodó al músico. El cantante detuvo el concierto y le habló directamente a los técnicos de iluminación: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”.

Al final del recital, Fito intentó calmar la tensión con un mensaje más conciliador. “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”, indicó.

Fito Páez le agradeció a su público (Foto: Captura Instagram/@fitopaezmusica)

Horas más tarde, Páez recurrió a su cuenta de Instagram, donde acumula 1.4 millones de seguidores, y escribió un mensaje dirigido a Perú, en el que no hizo referencia a lo ocurrido. “¡Gracias Lima! ¡El aura intacta y brillante bajo tu cielo! ¡Hasta la próxima! ¡Todo mi amor! Fito”, manifestó.

Además de los miles de likes, los mensajes de sus fanáticos con todo tipo de opiniones no tardaron en llegar. “Perdón por tan poco Fito. No sé por qué la gente ya no siente, no vibra, no salta, no grita, no aplaude. Para los peruanos: ¡Si quieren escuchar música en modo zen, en su casa, pero si quieren ir a un concierto, aprovechen la oportunidad y vívanlo al máximo!“; ”Tus verdaderos fans lo dimos todo, coreamos a morir con los zombies y muertos del cementerio. Tus fans lo disfrutamos" y “Querido Fito... Disculpa por el bochorno. Pero de arranque debes cambiar de productora del evento en Perú… hicieron todo mal”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que recibió el artista tras su paso por Lima (Foto: Instagram/@fitopaezmusica)

Pero este no es la única vez en el año que el intérprete de “Fue amor” generó debate. En julio causó polémica al referirse a las letras de las canciones de Cazzu. "Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a gar**** toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, mencionó el rosarino en su visita a Futurock.

Cazzu le respondió a Fito Páez tras los dichos en contra de sus canciones

Luego, la artista jujeña habló con Puro Show (eltrece) y se refirió al respecto. “Justamente mi libro aborda esta problemática, que es la de que nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso. Así que dichos como el que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer. Me parece que igual lo tomamos como de quién viene. Y no es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Pero bueno, si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo”, sentenció.