Tras la bronca que desató su salida de MasterChef antes de la final, Rodrigo Salcedo lloró al contar cómo se siente

La salida de Rodrigo Salcedo conmocionó a los seguidores de MasterChef (Telefe), ya que se perfilaba como uno de los favoritos. Tras este suceso, el participante realizó un profundo descargo a través de sus redes sociales, en donde plasmó la trágica situación que atraviesa.

A lo largo del reality, se lo consideró como uno de los más queridos, producto de su buen humor y, a pesar de los vaivenes y las críticas de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, logró sortear aquellas pruebas y alcanzó la semifinal, la cual disputó con Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein. Sin embargo, en medio de la angustia por no llegar a la final, publicó un llamativo video que rápidamente se viralizó entre sus fans.

El descargo de Rodrigo Salcedo tras su salida de MasterChef (Fuente: YouTube/Rodrigo Salcedo)

“Tuve siempre una vida muy feliz, fui una persona muy feliz, o sea, la mayoría del tiempo era feliz y justo antes de entrar a MasterChef me tocó atravesar uno de los momentos más duros de mi vida, muy difícil, muy triste. Y me pasó, sentía que estaba como transitando dos autopistas, una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre las dos”, inició Rodrigo con la voz quebrada por la emoción.

“Era una situación muy rara, muy difícil de manejar, pero complicada. Yo toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona y bueno en la vida o el destino o quien sea, se iba a encargar de recompensarte y de devolverte todo eso bueno que sos o que das. Y cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaba por ser una buena persona. La verdad es que se sintió muy feo, estaba desilusionado, estaba triste, frustrado. Y ahí fue cuando empezó a llegar el amor en todas formas, con cada mensajito de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle, a darme un abrazo o lo que sea”, continuó el participante entre lágrimas.

En tanto, aseguró que todo ese amor y apoyo que recibió de parte del equipo del canal y de la producción, lo “salvo de lo que estaba viviendo”, a la vez que apreció: “Sentí que sí paga ser bueno, que la vida sí te devuelve eso”.

Desde su canal de YouTube, Rodrigo Salcedo expresó la compleja situación que experimentó durante su paso por MasterChef (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Y cuando empecé a avanzar después en el programa, me di cuenta de que tenía que disfrutar esto. Decidí tomarlo con alegría, con placer y cada minuto que pase dentro de ese estudio lo disfruté al máximo, fui muy feliz”, se sinceró Rodrigo y remarcó que en su cabeza tiene un “tanteador imaginario”, por el que le da valor a ciertas cosas, “es lo que rige, mi vida”, definió con la voz entrecortada.

Al cierre de su descargo emotivo, en el que detalló la instancia en la que atravesó el reality de cocina más famoso, sumó: “Es increíble para mí que a través de una pantalla se ha logrado transmitir mi esencia, lo que son los pilares de mi vida para con ustedes: ser buena persona, el respeto, la humildad y la educación”.

Y concluyó: “Yo ya gané. Quiero agradecer también a Telefe y a la productora por dejarme ser tan feliz, por quererme. Tanto por acompañarme, mimarme. Me hicieron sentir muy bien, muy consentido. Gracias por dejarme vivir esta experiencia de manera tan auténtica, tan libre y tan feliz. Son mágicos”.

