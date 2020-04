El muro infernal: el papelón de Paz Cornú que sorprendió a todos

Paz Cornú y su miedo al muro infernal.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 00:11

En la cuenta regresiva al final de su segunda temporada, El muro infernal aprovecha sus últimos cartuchos, con invitados que hacen gala de una impronta especial. Fue el caso de Paz Cornú , que aportó su particular estilo en su paso por el programa. Integrante del equipo azul, la diseñadora tuvo como contraparte a la periodista Paula Trapani, que intentó aportar algo de cordura a la noche.

Luego de aparecer en escena con un sombrero negro de cowboy para aportarle "estilo" al uniforme metalizado obligatorio en todos los participantes, llegó el momento de que Paz debutara atravesando la primera de las siluetas troqueladas en telgopor.

A pesar de ser un juego conocido, a Cornú la asustó el solo hecho de pasar e incluso cuestionó la limpieza de la pileta. Y cuando todos pensaban que se había tratado de un paso de comedia para aflojar los nervios, la morocha vio aparecer el muro y corrió a refugiarse detrás del conductor. "¿Qué hace?", le preguntó Marley asombrado mientras ella lo abrazaba temblando. "Es una pavada, te ponés ahí, no tengas miedo, no pasa nada", la consoló el conductor mientras ella seguía a los gritos.

" Estás pirucha pirucha, ¿cómo le vas a tener miedo si es un pedazo de telgopor? ", le dijo Marley ya pasado el mal momento, convirtiéndose por primera vez en la voz de la razón del programa.

Paz también aprovechó para aclarar, más o menos lo mismo de siempre, que con Karina Jelinek siguen "siendo amigas", aunque ya nada es lo que era: "Hacíamos un montón de cosas juntas, pero ahora no, porque tengo hijos. No compartimos tanto por el estilo de vida. Y no se sigue vistiendo con mi ropa". La conclusión de los presentes fue que de la amistad solo les quedó la misma voz.