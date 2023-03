El novio de Edith Hermida rompió el silencio y brindó detalles sobre su relación con la panelista: “Me hace brillar”

escuchar

Victoria “Juariu” Braier fue la primera en deslizar la novedad: Edith Hermida ya no pertenece al grupo de las solteras.

Tras su investigación en redes, ámbito en el que se especializa, la joven dio a conocer el romance que la panelista de Bendita (elnueve), tiene con su compañero en Radio 10, el productor radial Mariano Tabares. Tras las primeras repercusiones, Tabares rompió este martes el silencio y brindó detalles de la relación.

Mariano Tabares habló de su romance con Edith Hermida

Días atrás circuló la imagen de Tabares y Hermida juntos en una playa paradisíaca de Brasil. Los primeros comentarios se centraron en la edad de Tabares (14 años más joven que ella) y ahora el productor salió a confirmar el romance. En diálogo con Radio One, habló de sus sentimientos y de su perspectiva a futuro con la compañera de trabajo de “Beto” Casella.

En primer lugar, confirmó que quien aparecía en la imagen junto a Edith -tomada desde lejos- era él. Acto seguido, comentó: “Mi vida es un embole, como siempre. Estoy con una persona que es conocida. Estoy de la mejor manera que puedo estar. Tratando de hacerle bien”.

“Estoy con Edith, sí, porque es una gran persona. Desde lo profesional como productor, que es lo que más me gusta hacer, hasta lo personal, si ella necesita que le cebe mate, hasta viajar, porque definitivamente fue una gran compañera de aventura”.

La foto en redes que terminó confirmando el romance Instagram: @juariu

En tanto, Tabares analizó sus propios dichos y reflexionó: “Digo ‘fue’, ni siquiera sé si lo va a seguir siendo. Eso fue hoy, fue ayer y mañana vemos. Qué se yo. Si ella mañana me necesita, yo voy a estar. Pero por mi familia, por la gente que quiero, me parece que esa es la mejor manera de tener una relación con alguien”.

Hermida se destaca tanto en radio como en televisión por su simpatía y buen humor, algo que llamó la atención de Tabares, quien destacó su personalidad como un beneficio para la pareja y a su bienestar propio. “La pasé tan mal en alguna otra vez que esto lo quiero disfrutar. Ella a mí me hace brillar, me pone contento, cosa que no me pasa seguido y si yo puedo hacer lo mismo con ella, bienvenido sea. Genial”.

Acerca de cómo se conocieron, el productor adelantó que fue debido al “laburo”. Cabe destacar que él también trabaja en Radio 10, sitio donde Hermida tiene un programa. “Es la persona que más contento me puso… Por largo”, definió Tabares y añadió: “Y yo quisiera que ella diga lo mismo. Obvio. Quisiera que se muera de amor por mí”.

Según expresó luego, el hecho de mantener una relación con una mujer famosa le genera “más cosita” de lo que lo “entusiasma”. Aún así, se atrevió a dar el siguiente paso. “Me presenté como su nuevo compañero de aventuras. Eso es lo que soy. Por ahora hasta acá es a lo que llegamos”, manifestó el productor tras asegurar que no quiere encasillar el vínculo con Hermida bajo el título de noviazgo.

“Mi familia se enteró por las fotos. Yo no cuento sobre mi vida. Que ella haga lo que quiera, yo la sigo”, concluyó Tabares.

