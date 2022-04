El nuevo drama de Will Smith: el examante de su esposa está a punto de contar intimidades de la relación

Un nuevo escándalo salpica la vida de Jada Pinkett Smith y Will Smith, la pareja que estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas luego de que el actor le encestara una bofetada a Chris Rock por hacer un chiste sobre la enfermedad de su esposa durante la gala de los Oscar. Esta vez, August Alsina, un amante de la actriz, estaría a punto de firmar un contrato millonario con una editorial para revelar intimidades de su relación.

En 2020, Jada sorprendió a su esposo al revelarle que le había sido infiel con el rapero y amigo de su hijo Jaden. En esa oportunidad, la pareja rompió el silencio tras la confesión del joven y, cara a cara, hablaron sobre aquel romance en el podcast de Pinkett que fue televisado y visto por millones de personas en todo el mundo.

En aquel momento, el actor fue quien marcó el ritmo y el rumbo de la charla. “Creo que tenés que decir de manera clara qué fue lo que pasó”, le dijo a su esposa, mirándola a los ojos y lejos de mostrarse incómodo. “¿Sobre qué?”, respondió ella, mientras se hacía la desentendida. “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿Y qué pasó?”, insistió él. “Entonces yo me metí en un enredo con August”, admitió, pero la respuesta tampoco pareció convencer a su marido que, entre risas, repreguntó y corrigió: “¿Un enredo? Una relación”. Desde entonces, la pareja expuso su situación y dejó en claro todos los puntos sobre los espacios y la libertad que se permitieron en la relación que estaba a punto de romperse.

El momento en que Jada Pinkett le cuenta a Will Smith sobre su relación con August Alsina

A sabiendas de que el affaire había salido a la luz y en medio del escándalo de la cachetada propinada al humorista, el rapero habría sido tentado por varias editoriales para contar los detalles del “enredo” con la esposa de protagonista de Hancock, que le traería jugosos dividendos. “August se está preparando para firmar un contrato de mucho dinero por un libro en el que detallará sus relaciones románticas con Jada”, dijo una fuente cercana al rapero al diario británico The Sun.

Romper el silencio

La pareja explicó hace dos años que, sin que nadie lo supiera, cinco años atrás habían decidido dar por terminada su relación y creían que nunca más se iban a hablar. En ese tiempo, la protagonista de Gotham comenzó a establecer una relación con el cantante de 29 años. “Él siempre ha sostenido que Will le dio permiso para acostarse con Jada, algo que han negado públicamente”, agregó la persona cercana al rapero.

August Alsina sostuvo una relación con Jada, la esposa de Will Smith, durante más de cuatro años Instagram August Alsina

Además, contó que el intérprete contará todos los pormenores de sus encuentros con la actriz y los lugares que frecuentaban. “Él entrará en detalles sobre su tiempo con Jada. También hablará sobre cómo fue que pasó tiempo viviendo en las casas propiedad de Will, cuando estaba filmando”, especifica ese sitio sobre las versiones que podrían verse muy pronto en un nuevo material.

“Además de hablar sobre su relación en ese momento, August quiere hablar sobre las consecuencias de hacerlo público y cómo esto lo afectó personalmente y en su carrera. Hay varias editoriales pujando por los libros y August va a elegir la mejor oferta. Él sabe que hay mucha gente que está fascinada con su historia y está feliz de poder contarla”, expresó la misma fuente al sitio de noticias.

De acuerdo con el relato de Jada, ella sostuvo una relación durante cuatro años y medio con August en la que se volvieron muy amigos. Al principio, todo sucedió porque él necesitaba ayuda “con su estado mental” y ella estaba dispuesta a hacerlo. “Yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad afuera”, aseguró. Con el tiempo, la amistad terminó convertida en un affaire con el que tuvieron que lidiar públicamente.