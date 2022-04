De visita en la Argentina, Wanda Nara volvió a hablar de los rumores de romance con su excustodio

Wanda Nara dio sus primeros pasos en el mundo de la farándula cuando era muy joven y, desde sus inicios hasta la actualidad, estuvo envuelta en varios escándalos. Muchas de las polémicas se encuentran hoy en día entre los hechos más recordados por la audiencia y esto la llevó a ganarse el título de “reina de las mediáticas”. Por ende, tiene bien claro cuando es necesario hablar y cuando corresponde callarse, así como también por donde es mejor emitir ciertos mensajes. Por eso, de visita en Argentina, decidió aclarar la verdad detrás de uno de los rumores más recientes: su supuesto affaire con un excustodio.

Wanda Nara volvió a hablar de los rumores de romance con su excustodio

A lo largo de lo últimos años, Nara logró correrse de los escandalosos titulares de los programas dedicados a la farándula y las noticias que protagonizaba estaban relacionadas únicamente a su lujoso estilo de vida en Europa o a los momentos que vivía junto a su familia. Sin embargo, todo esto cambió a mediados del 2021 con el estallido del llamado Wanda Gate.

Con una sola historia subida a Instagram, la hermana de Zaira Nara desató un fenómeno que se extendió a lo largo de varios meses y que tuvo a todo el país al borde del asiento en la espera de más información. Wanda, Eugenia “la China” Suárez -quien ocupó el rol de la tercera en discordia dentro del no tan feliz matrimonio- y Mauro Icardi se convirtieron en los nombres más mencionados semana tras semana.

Agustín Longueira se convirtió en el guardaespaldas de Wanda Nara y cautivó a todos con su presencia Ciudad Magazine

Cuando la tormenta parecía llegar a su fin, estallaron los rumores de otro engaño, esta vez de parte de la empresaria. Todo comenzó cuando regresó a Argentina para pasar las fiestas con su familia y, en el aeropuerto, se la vio sin el jugador del PSG y acompañada por un custodio que logró captar la atención de los curiosos. El hombre, además de cumplir su trabajo a rajatabla, parecía tener una gran relación con ella.

La situación empezó a tornarse cada vez más sospechosa cuando Agustín Longueria, el guardaespaldas en cuestión, se refirió a Wanda en sus redes sociales y dijo que la amaba. Asimismo, de paso por Intrusos (América) aseveró: “Y... es muy bonita ¿Quién no se enamoraría de ella?”.

Agustín Longueira, el excustodio de Wanda Nara, generó revuelo con sus historias de Instagram Instagram

Las versiones de un romance oculto llegaron a su punto máximo cuando Diego Esteves aseguró en A la tarde (América) que Wanda se mostró muy amigable con su custodio, que lo llevaba a fiestas con sus amigas y que llegó a invitarlo a su cuarto de hotel. De acuerdo a lo dicho por el periodista, nunca llegó a concretarse nada físico y solo quedo en el nivel emocional.

Harta de las habladurías, la mediática realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram en donde recalcó que “no es esa clase de mujer” y que no tuvo ningún vínculo más que el laboral con su excustodio. El miércoles por la tarde y de regreso en su país natal para promover su marca de maquillaje, charló con Ángel de Brito a través de un móvil de LAM (América) y se refirió nuevamente al tema.

Wanda Nara negó los rumores de infidelidad con su exguardaespaldas Captura Instagram

Luego de que Pía Shaw le preguntara sobre él, Wanda manifestó: “Yo no lo contraté al custodio. Contraté a una empresa. El trabajo de él era lo que hicimos, estaba pactado eso. La verdad es que no suelo andar con seguridad. Fue porque en el aeropuerto quería que alguien me ayude con las valijas, con los nenes y todo eso”. Finalmente, aclaró que nunca más tuvo contacto con él y desmintió cualquier tipo de vínculo amoroso o sexual.