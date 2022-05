Luli Fernández reveló los motivos por los cuales la China Suárez la bloqueó en redes: “Tiene esta cosa de censurar voces”

“La China Suárez me bloqueó”, dijo Luli Fernández este mediodía en Socios del espectáculo. Mientras hablaban de los supuestos encuentros de la actriz y Rodrigo De Paul en Madrid y hacían un recorrido por los likes y comentarios que el futbolista en ese momento le dejaba a su expareja, Camila Homs, la panelista interrumpió su relato para contar que Suárez, quien fue su compañera en la agencia de modelos Multitalent y la seguía en redes, la bloqueó inesperadamente.

“Esto fue culpa de mi marido”, aseguró la esposa del abogado Cristián Cúneo Libarona, ante el asombro de sus compañeros. “Yo estoy contando todo esto, que en realidad lo único que hago es mostrar y después cada uno saca sus conjeturas, pero la verdad de la milanesa es que hace tiempo atrás cuando estalla el #WandaGate (yo todavía no era parte de este programa que tampoco estaba al aire y desconocía algunas cuestiones), la China era seguidora mía en redes”, comenzó la modelo mientras aclaraba que ella no la seguía, aunque no sabe bien por qué.

Tras estas aclaraciones, Fernández continuó con su relato: “Carolina, que es su mano derecha, llama un domingo a mi casa pidiendo hablar con mi marido porque querían querellar, mandarle una carta documento a Yanina Latorre. Ella era la que estaba contando toda la información del #WandaGate en ese momento”, contó.

“Llamó muy enojada, enfurecida que quería ir en contra de Yanina. Ella tiene esta cosa de censurar voces, de hacer callar a la gente ”, agregó Luli antes de explicar los motivos por los que el más joven de los hermanos Cúneo Libarona rechazó patrocinarla. “Mi marido hace derecho penal, no lo quiso hacer y le dio su argumento. Cristián había sido abogado de Mauro Icardi y Wanda Nara en un caso que nunca trascendió porque está dentro del ámbito privado y no le parecía ético, sumado a que yo era muy amiga de Zaira [Nara]”, reveló la panelista mientras contaba que la China se volvió un tanto insistente.

A raíz de la negativa de su marido, Luli Fernández asegura que Suárez dejó de formar parte de su grupo de seguidores. “Esa noche, ella me dejó de seguir. Fue culpa de él” , volvió a repetir en referencia al padre de su hijo. Sin embargo, la China fue por más y hoy, tras las investigaciones que la panelista hizo en redes sobre cuándo habrían sido los encuentros entre Suárez y De Paul, decidió dar un paso más: “¿Y hoy eso en que devino? En un bloqueo. Estoy tomando flores de Bach más que nunca, porque no puedo dormir”, lanzó la modelo, con cierta ironía.

¿La China cerca de Rusherking?

Tras el relato de Luli, su compañera Karina Iavicoli tomó la palabra y aseguró que tenía nueva data sobre el presente sentimental de la exmujer de Vicuña. “Me cuentan que el viernes pasado estuvieron comiendo una hamburguesa “Sangre Japonesa” [el nickname de la China en redes] y alguien totalmente inesperado”, contó la periodista con tono misterioso.

Tras dar algunas pistas de él, Ia exangelita develó el misterio: “Él se separo de una novia súper famosa. Creo que es un poco más joven que ella, canta y es muy famoso. Estoy hablando de encuentros furtivos, sembrando algo que puede prosperar o no, entre la China Suárez y Rusherking ”, anunció ante la sorpresa de sus compañeros.

Rusherking y María Becerra terminaron su relación en medio de un escándalo instagram