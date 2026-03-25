La mujer de Leandro Paredes rompió el silencio y habló sobre el supuesto chat de Emilia Mernes con jugadores de la selección

El martes, durante la emisión de LAM (América TV), Ángel De Brito destapó un rumor acerca de presuntos mensajes que Emilia Mernes le habría enviado a Leandro Paredes con el fin de seducirlo. Ante esta versión, Camila Galante, esposa del futbolista, rompió el silencio y desmintió rotundamente que existan chats al respecto.

A través de la plataforma X, la periodista de espectáculos Paula Varela comentó que se comunicó con Galante y que ella misma desestimó que Mernes y Paredes hayan intercambiado un diálogo de manera virtual.

La publicación en la que Paula Varela desmintió la versión de Paredes

“Exclusivo, hablé con Galante, mujer de Paredes, sobre la vinculación de su marido con Emilia Mernes”, empezó la periodista de Intrusos (América TV) y continuó con el textual de Camila: “No es verdad porque yo no perdoné nada, porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él”. Por último, agregó: “Info: Los chats son de 2016 a otro”.

Más tarde, en Agenda 24 (A24) añadió: “Estaría bueno que le pregunten a Leo alguna vez. En cuestión, Camila Galante dice que Leandro Paredes no es”.

Camila Galante desmintió que Emilia Mernes le haya enviado chats a Leandro Paredes

La versión de los chats cruzados entre Emilia Mernes y un futbolista de la selección argentina surgió luego de que De Brito revelara que le escribió a “un jugador de la Scaloneta”. Después de quitar de la lista a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, el periodista y conductor señaló a Paredes.

Ángel de Brito aseguró que Emilia Mernes buscó a un campeón del mundo y descartó a dos figuras clave

La versión de un supuesto coqueteo se profundizó este domingo en Infama (América TV). Según comentaron, el foco de la tensión se remonta a la fiesta privada de los Campeones del Mundo tras el Mundial 2022, evento al que Emilia asistió junto a Duki. Allí, varias de las mujeres del plantel se habrían sentido incómodas con la actitud de la cantante.