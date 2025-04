Se conoció cómo será la serie de Wanda Nara y ya hay sorpresas

En medio de la disputa legal que atraviesa con Mauro Icardi, con quien estuvo casada durante diez años y se convirtió en madre de Francesca e Isabella, Wanda Nara deja bien en claro que, además de sus cinco hijos, su prioridad es el trabajo. Mientras se prepara para conducir MasterChef Celebrity (Telefe), también hará su propio biopic con Netflix. En las últimas horas, se conocieron detalles de lo que los fanáticos de la mediática verán en la plataforma del streaming.

Hace un par de semanas Wanda Nara confirmó que en mayo comenzarán las grabaciones de Wanda Nara: La serie, la cual se estrenará en Netflix (Foto: instagram @wanda_nara)

Según informaron este miércoles en Intrusos (América TV), ciclo del que están al mando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la serie con la que la mayor de las Nara mostrará al público su vida está basada en otras producciones. “Será un reality de su vida actual, al estilo de las Kardashian. Le interesa mostrar su vida millonaria”, leyó Lussich y comentó que una de las inspiraciones es Soy Georgina, la serie de Georgina Rodríguez, la influencer y esposa del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.​

Los detalles de la serie sobre Wanda Nara (Foto: captura TV)

“Va a mostrar parte de su vida del pasado, pero hará foco en los momentos importantes, como sus casamientos con Maxi López y Mauro Icardi”, agregó.

Sobre si el círculo íntimo de la empresaria de cosméticos aparecerá en la ficción, indicaron que la familia y los amigos de ella formarán parte. “Además, se verán los abogados de Milán, los choferes, las mucamas y sus contadores”, explicaron.

“Netflix le pagó a Wanda Nara 500.000 dólares para los derechos de sus hijos”, sostuvo Lussich. Al escucharlo, Paula Varela lanzó: “Está bien, chicos. ¿Saben lo que vale un piso en el Chateau Libertador? Y ella tiene seis. Para ella, dentro de su estructura, está muy bien pago, pero no es tanto. Aparte esta serie, aunque sea gratis, ella la quería hacer porque la posiciona, entonces la quería hacer igual“.

Por su parte, Pallares reveló detalles de cómo será la primera escena. “La serie arranca el día que se encuentra con Mauro (Icardi) en Italia por el tema de divorcio. Ahí arranca la serie, con la ruptura, y después va para atrás... Ella saliendo, ese día, espléndida, empoderada. ‘Me separé o inicié los trámites para divorciarme de este hombre. Y obviamente, que también lo dijeron, hay un punto absolutamente insoslayable que tiene que ver con lo que pasó en octubre del 2021 entre Mauro y la China Suárez, el Wanda Gate. Va a hacer ficcionalizado, pero no con actores”, señaló.

“El punto de vista va a ser el de Wanda. Va a ser lo que ella quiera”, completó Lussich y dio a entender que, por lo tanto, no se sabe si lo que se verá será toda la verdad.

La información que brindaron los periodistas puso en duda lo que había comentado Marcela Tauro este martes, también en Intrusos. Según la panelista, Benjamín Rojas habría recibido un llamado para interpretar a Mauro Icardi, mientras que Facundo Arana sería el elegido para ponerse en la piel de Maxi López.

Marcela Tauro dijo en Intrusos que el rol de Mauro Icardi en la serie de Wanda Nara podría ser interpretado por Benjamín Rojas (Foto: Instagram @mauroicardi / @rojas_benja)

Según Intrusos, el personaje de Maxi López en la serie de Wanda Nara podría ser interpretado por Facundo Arana (Foto: Instagram @officialmaxilopez / @facundoaranatagle)

Cabe recordar que fue el pasado 5 de abril cuando la mediática sorprendió con la feliz noticias a través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 17 millones de seguidores. “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían: se viene Wanda Nara, La Serie. Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz”, reveló aquel día.