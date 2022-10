El pedido urgente Juana Viale al Gobierno y el consejo que le dio Mirtha Legrand: “Tenemos que saberlo”

escuchar

Como cada domingo, Juana Viale presentó el diseño de su outfit y su peinado, que deslumbró con una cola tirante en Almorzando con Juana (eltrece). Pero antes de continuar con el programa, la conductora se tomó un minuto para destacar el cambio brusco de clima que sacudió a la Argentina este fin de semana y apuntó contra el Gobierno Nacional y provincial. “¿Hace frío o no? Pasamos de temperaturas de mil grados a menos mil. Estamos que no entendemos”, comenzó a decir antes de hacer un pedido urgente a la comunidad. Además, reveló un consejo que le dio su abuela, Mirtha Legrand.

Antes de anunciar a los invitados a la mesaza, la presentadora alegó que quería decir algo importante. “Quiero hacer un llamado a la solidaridad humana de nuestra tierra. En la hermosa provincia de Chubut, hay una parte de la Península Valdés que tiene gran residuo: más de 20 mil kilos en un área protegida. Y la parte de ambiente de la provincia no está firmando los permisos que se necesitan para ingresar a limpiar esas áreas”, apuntó.

El palito de Juana Viale contra el Gobierno.

La conductora hizo un pedido a la sociedad argentina: “Entonces, es muy simple. Hay que firmar. ¿Por qué demoramos tanto? No pueden vivir. Tenemos imágenes de cómo vive la fauna marina. Esto es nuestro, es nuestra tierra. Deberíamos cuidarla y, si no lo hacemos, deberían hacerlo los que están en el Gobierno, en el Estado, y no lo hacen. Así que, por favor, pedimos una firma. Es urgente. Nos corre el tiempo”.

La conductora reveló impactantes imágenes de la provincia. Captura de video

Además, Viale destacó que el área de Medioambiente de la Provincia de Chubut no acudió al lugar para verificar su estado. “Las firmas las recaudan de manera privada y gente que solamente pone el pecho, el corazón y la pasión por su tierra. Así que muchísimas gracias a la provincia si nos ayuda con esto”, concluyó.

Antes de anunciar a sus invitados de este domingo a la mesaza, la conductora reveló un consejo que le dio Mirtha Legrand: “Mi abuela siempre me dijo que hay que decir las cosas, porque si no, la gente no se entera y tenemos que saberlo. A mí siempre me gustó mucho el medioambiente”, alegó.

El picante consejo de Juana en la mesaza

Entre los asistentes de esta edición de Almorzando con Juana, estuvo Fernando Carrillo, quien contó sus próximos proyectos, previo a la entrada en El Hotel de los Famosos 2, y su futura mudanza a su Venezuela natal. “La semana pasada estuve con Moria [Casán] en su obra y esta noche voy a ver a mi querido Felipe”, detalló en un momento mientras dialogaba con Juana. Se refería a Colombo, el actor de la obra de teatro Sex: viví tu experiencia, que interpreta desde 2019.

El picante comentario de Juanita Viale a Fernando Carrillo.

En la mesaza, el actor recibió un picante consejo de la conductora, que lo descolocó por completo. “Andá con poca ropa”, le dijo sin filtro la conductora. “Porque de la temperatura que hace afuera a lo que sucede ahí adentro, te digo...”, agregó en tono cómplice para advertirle sobre las escenas de alto voltaje que tienen lugar dentro de la obra.

El comienzo de las grabaciones del reality show está previsto que comience este lunes, 31 de octubre, y será conducido de nuevo por Pampita Ardohain y el Chino Leunis.

