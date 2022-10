Marcela Morelo habló de sus tres hijos adoptivos e hizo una conmovedora reflexión: “Ellos te dan más”

escuchar

La trayectoria musical de Marcela Morelo es larga, poco más que su vida junto a Rodolfo Lugo. La pareja se conoció hace 25 años en el mundo artístico y hoy continúa mano a mano, entre la familia y la creación y producción de canciones. Con motivo de su aniversario, la cantante protagonizará una gira en el país, que arrancará el 4 de noviembre, recorrerá cinco ciudades de la Argentina y cerrará en Buenos Aires el 2 del mes siguiente. En su presentación en La Peña de Morfi (Telefé) habló sobre su lanzamiento y sobre su familia, que conforma junto a sus tres hijos adoptados.

“El camino de un artista en la música, por suerte, es muy largo. Con lo cual, no hay edad y no sabés qué puede pasar en el transcurso. Hice de todo. Me quedé sola en un momento e iba a cantar a los bares. Salía de ser cajera de un súper ni bien terminé el secundario, porque tenía ganas de ganar mi propio dinero. Pero dos veces por semana iba a ensayar con la banda”, relató Morelo en diálogo con el conductor del programa televisivo, Jey Mammon, este domingo.

Marcela Morelo habló de sus hijos adoptivos.

Y agregó: “El amor por la música no se acaba nunca y yo tuve la bendición de componer canciones y de encontrarme con mi marido”. Lugo, con quien mantiene una relación desde hace más de dos décadas y es su productor, también estaba presente en el plató. La pareja habló sobre su familia y lanzó una importante reflexión sobre la adopción: “Ellos te dan más”.

“Recibimos mucho más de lo que damos. Cuando querés ser padre o madre, hacés un montón de cosas y desafiás a la naturaleza. A veces, es bueno el resultado y otras, no”, aseveró la artista. La cantante destacó que la importancia de realizar esta acción, en el marco del Día Mundial de la Adopción, que se celebra el próximo 9 de diciembre. “Somos padres por adopción y somos familia. Formás una familia y esta se agranda. Tiene un efecto impresionante en todo tu entorno”, apuntó.

“Adoptar es alumbrar”

Además, la cantante parafraseó las palabras de la presidenta de la Red Argentina por la Adopción, Natalia Florido: “Adoptar es alumbrar”. Lugo agregó: “Somos una familia común. Solo hay que convivir, pero vivimos súper natural, con la función del papá y de la mamá. Solo hay que añadir amor”.

Morelo y Lugo trabajan juntos desde hace más de dos décadas. Instagram: marcelamorelook

Los hijos de la pareja tienen actualmente 9, 11 y 14 años. “Adoptar a niños más grandes es una tarea que parece imposible, pero hay que hacerlo. Hay que enfrentarse”, añadieron.

Previamente a la adopción, la mujer se sometió a múltiples tratamientos. “Si hubiera sabido lo que me iba a pasar después, no lo haría. Físicamente trae consecuencias. Como no lo sabía, quise desafiar a la naturaleza. De todos modos, hay mucha gente que tiene a sus hijos de estas formas y no lo desestimo, pero son tratamientos absolutamente invasivos, muy fuertes, y hay que poner mucho el cuerpo. Pasé por momentos muy duros hasta que mi marido me dijo: ‘Basta’”, relató en una entrevista a LA NACION en 2020.

Morelo hará su debut el 4 de noviembre en el Teatro El Círculo de Rosario, para seguir la noche siguiente en Tribus de Santa Fe. El día 11, llegará a Espacio Quality en Córdoba y el 19, al Teatro Mendoza. Finalmente, cerrará su gira el 2 de diciembre en Buenos Aires.

