El perturbador detalle en una escena de Adolescencia que solo los más atentos notaron

En el trabajo, en la calle y en las redes, todos hablan de Adolescencia, la serie británica que se estrenó el 13 de marzo en Netflix y que hoy sigue posicionándose como una de las más vistas por los suscriptores de la plataforma de streaming. A medida que pasan los días, varios intentan indagar aún más en la producción que retrata el asesinato de una adolescente en Reino Unido por parte de un compañero de colegio, un tema que genera impacto. De hecho, en las últimas horas, un detalle perturbador salió a la luz.

Se trata de una de las primeras escenas donde Jamie Miller (Owen Cooper) está recostado en su habitación, con una mano sobre la cama y otra sobre la pared, mientras la policía intenta arrestarlo por el crimen de Katie, la compañera de clase que fue hallada sin vida tras recibir una gran cantidad de apuñaladas. En aquella secuencia, se observa un tajo sobre el empapelado de la pared, lo que para muchos significó una señal de lo que vendría después.

El detalle perturbador que no pasó inadvertido por los fanáticos de la serie (Foto Instagram/@diegoandrade_director)

Diego Andrade es un director de cine que comenta algunas producciones en su Instagram y que aprovechó el boom de este thriller de cuatro capítulos para mostrar un dato revelador. “El director de #adolescencia de @netflixlat, no solo te dice quién cometió el crimen, cuándo, cómo, por qué, con qué arma, sino, qué también te dice dónde estuvo el cuchillo, esta pista está en el primer capítulo y en el último. ¿Caíste en cuenta?”, escribió en la descripción de la publicación.

Con la publicación, Andrade dio a entender que antes de asesinar a Katie, Jamie dejó una marca en su habitación. Sin manifestar todas las cuestiones, la serie creada por Stephen Graham y Jack Thorne, dice mucho en los detalles.

A raíz de esto, algunos usuarios dieron su punto de vista y llegaron a la teoría de que aquel rayón en la pared revelaría lo que iba a ocurrir después. “No te dice donde lo escondió al cuchillo. La imagen con el papel de la pared roto con forma de cuchillo es un símbolo visual de lo que va a suceder durante la serie. No alude a dónde lo escondió, eso queda sin resolverse durante la serie, y de hecho poco importa”, sostuvo una usuaria.

El mensaje de una usuaria que coincidió con el detalle que dio cuenta un experto en cine (Foto: Captura Instagram/@julietaquindimil)

Sin embargo, algunos se mostraron en desacuerdo con ella. “Yo no lo veo así. Me parece un simple rasguño en el papel de la pared”; “¿Ustedes creen que la policía allanó la casa y no se dieron cuenta de que ese cuchillo estaba allí? ¿Ustedes de verdad van a creer que ellos omitieron ese error?" y “Al principio no entendí lo que quería decir al ver esta publicación, luego me metí aquí en los comentarios y realmente ahora tampoco entendí nada. Gracias por nada”, fueron parte de las opiniones.

Owen Cooper actuará junto a Margot Robbie en la nueva versión de Cumbres borrascosas

Fue tal la repercusión que alcanzó Owen Cooper con su debut protagónico en la serie, que recibió múltiples propuestas. El papel de Jamie Miller le valió de un lugar en la nueva película que protagonizará Margot Robbie. Según lo confirmó el mismo actor, es una adaptación de la novela Cumbres borrascosas, de Emily Brontë.

Owen Cooper participará en la nueva película de Margot Robbie (Fuente: Instagram/ @owencoooper @margotrobbieofficial)

La adaptación de esta ficción literaria está a cargo de Emerald Fennell. Y en los roles protagónicos, además de la mencionada Robbie, estará Jacob Elordi. Según se conoció, el rodaje de la película ya inició y se espera que el estreno sea el 13 de febrero de 2026.

