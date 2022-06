Jorge Lanata lanzó un filoso comentario contra Rusherking por su romance con la China Suárez

A pocos días de que Eugenia “la China” Suárez (30) y Rusherking (22) blanquearan la relación, Jorge Lanata se refirió a la pareja y hasta lanzó un filoso comentario contra el músico. El conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) habló sin rodeos sobre la cantidad de mujeres con las que salió el joven intérprete.

La situación se dio cuando Marina Calabró, una de las panelistas del programa, se refería a María Becerra, la exnovia de Rusherking. Esto le dio pie al periodista para que hiciera sus propias apreciaciones sobre el músico oriundo de Santiago del Estero. “Se sabe que María Becerra es la expareja de Rusherking, el actual de La China…”, comenzó a relatar Calabró sobre la información que tenía a mano. Pero Lanata, rápido de reflejos, atinó a introducir una apreciación sobre el joven. “Igual, Rusherking no es ningún bo**do, le digo, eh”, acotó. En medio del juego con el resto de los panelistas, uno de ellos quiso saber “qué tenía” el músico que ya estuvo con varias chicas conocidas. “No sé que tiene. Tiene como carita de ‘yo no fui’, de caído del catre”, completó Calabró.

Sin embargo, Lanata no coincidió con ella y corrigió: “No. Evidentemente está subido al catre, no caído”. “Quizás tiene carita de ‘yo no fui’, pero él fue. Debe ser eso. En su momento terminó todo mal entre María Becerra y Rusherking. Ella lo acusó de infidelidad en Twitter. Una cosa sana”, agregó sarcástica. Atentos a sus comentarios, la periodista completó que le había llegado información sobre una presunta infidelidad del músico antes de confirmar su relación con la exCasi ángeles.

María Becerra y Rusher King mantuvieron una relación Instagram: @rusherking

“Nos enteramos ayer, o por lo menos yo no sabía, que en el ínterin entre Becerra y La China, el tuvo una relación sentimental con una vieja conocida de esta columna, Agustina Agazzani. La ex del rey de las perchas, la chica de la lancha”, completó mientras hacía una referencia que conocían ellos. Tras escucharla y en medio de la sorpresa, Lanata soltó un comentario e ironizó sobre el tema. “¿Con la chica de la lancha? ¡Ah! No le hace asco a nada Rusherking”, disparó, sin más.

Sin embargo, sus compañeros indicaron que, por el contrario, la joven en cuestión es “bellísima”, algo que él mismo terminó de aceptar. “Sí, me acuerdo más que nada de su popa (sic)”, indicó a lo que Marina sostuvo que era “por la ubicación de la foto de la lancha”.

Jorge Lanata se refirió a la flamante relación entre Rusherking y la China Suárez

El noviazgo entre Rusherking y la China

Los rumores de romance entre Rusherking y la China comenzaron a dispersarse a partir de un video que se viralizó en las redes sociales del after party de los Martín Fierro. Pocos días después, ambos protagonizaron una insólita situación en la puerta de un hotel del barrio porteño de Recoleta, donde fueron captados mientras la grúa les llevaba el auto. Todos estos episodios comenzaron a sumarse a los múltiples comentarios que apuntaban a que ambos comenzaban en una relación. Recién la semana pasada, el músico fue invitado al ciclo PH: Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, donde él mismo confirmó su noviazgo con la actriz y contó detalles sobre cómo se conocieron.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking con la que confirmación su noviazgo instagram @sangrejaponesa

“Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, contó. Ante la pregunta de Cristina Pérez, quien era una de las invitadas en el programa, sobre qué es lo que lo enamora de ella, contó: “Como es conmigo… me enamora mucho”.