El picante comentario que dejó la China Suárez en una sensual foto de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña y María Eugenia “La China” Suárez dejaron atrás los rumores de crisis que circulaban hace algunas semanas y se animaron a intercambiar piropos en el mundo virtual. En esta ocasión, el actor chileno publicó una sensual imagen y la actriz lo sorprendió con una pícara invitación.

Vicuña publicó una foto en blanco y negro, donde se mostró afeitándose la barba. El posteo tenía como motivo palpitar el Día del Padre, pero rápidamente sus seguidoras lo llenaron de elogios. La madre de Rufina, Magnolia y Amancio dijo presente no solo con un like sino también con un sugerente comentario.

Benjamín Vicuña publicó una sensual foto afeitándose y la actriz le dejó un pícaro comentario Captura Instagram

“Vení a afeitarte a casa”, le escribió, junto a un emoji donde se le cae la baba, derretida por la sensualidad de su pareja. Días atrás el actor chileno también le hizo una declaración de amor cuando publicó una foto de ambos y la tituló: “Esos ojitos”.

Recordemos que la versión de separación había comenzado cuando la actriz viajó sola a Miami, y el actor se quedó en Buenos Aires por otros proyectos laborales. Sin embargo, cuando la China llegó a nuestro país la primera pregunta que respondió fue acerca de la ruptura: “No, no estoy separada; esta vez no sé de dónde salió, supongo que porque me fui sin Benja, pero yo lo tenía pactado desde antes el viaje”.

De vuelta a la Argentina, la familia volvió a reunirse y compartieron postales donde se mostraron muy enamorados. Incluso trascendió que la pareja compró una casa de campo valuada en más de un millón de pesos, dejando en claro que sus planes a futuro siguen intactos.

LA NACION