El picante cruce entre Marcela Feudale y el Mago sin Dientes en LAM: “Yo no fui a otro canal a poner la carita”

escuchar

Pablo Cabaleiro, mejor conocido como el Mago sin Dientes, y Marcela Feudale, protagonizaron un picante cruce durante la emisión en vivo de LAM (América). Tras la polémica salida de Walter “Alfa” Santiago de Gran Hermano (Telefe), el amigo del exparticipante brindó una entrevista y dio su opinión acerca de su paso por el reality. Lo cierto es que todo terminó en un tenso ida y vuelta entre la periodista y el actor.

El picante cruce entre Marcela Feudale y el Mago sin Dientes en LAM

El Mago sin Dientes se mostró contento de que su amigo Alfa tenga oportunidades de trabajo en el medio y hasta se ofreció para sumarlo a su próxima temporada teatral. Sin embargo, puntualizó en que el exparticipante de Gran Hermano tendría contratos a futuro ya firmados. En ese instante, Feudale interrumpió: “Es un mago vendido, es un trucho”.

“¿Quién dijo eso?”, respondió atónito Cabaleiro. “Feudale, te morías por estar en la tribuna”, lanzó la periodista en referencia a las apariciones que realizó el actor en El Debate (Telefe). “¿Quién?”, insistió el Mago y Marcela sentenció: “Te olvidaste de todo. Qué feo”.

“Escuchame una cosita”, replicó Cabaleiro y añadió: “¿El año pasado estuvo ShowMatch (El Trece) al aire?”. Con seriedad, la periodista arremetió: “¿Qué tiene que ver eso? Estuvo Canta Conmigo Ahora (El Trece). Nunca apareciste, podrías haber ido. Sos amigo de lo que funciona y no de lo que anda mal”.

“Marce, disculpáme, pero yo era parte del decorado de ShowMatch. Lo decían todos”, respondió el Mago e insistió a pesar de la negativa de Feudale. “No eras parte del decorado. Ibas todos los días y te metías. Mentira, no eras parte del decorado y ahora te conviene Gran Hermano y te vas ahí. Sos un desagradecido. Me enoja”, afirmó la periodista.

“Si hay alguien al que le soy agradecido es a Marcelo Tinelli”, contestó Cabaleiro en medio de los señalamientos de los panelistas de LAM, quienes remarcaron que no apoyó al programa de canto durante el año 2022. “No fuiste con un cartelito de ‘aguante Cristian Castro’”, intervino Ángel De Brito. “No, pero fui con uno que decía ‘aguante Alfa’”, replicó el actor.

“En el mes de marzo yo le mandé a la producción de ShowMatch y me dijeron: ‘Pablo, este año no va a estar el programa’”. Fue allí donde Feudale apuntó: “Pero yo no fui a poner a otro canal la carita”, y concluyó: “Es un mago desagradecido”.

El Mago sin Dientes habló sobre “su amigo” Alfa

Luego del tenso cruce entre Marcela Feudale y Pablo Cabaleiro, el amigo de Walter “Alfa” Santiago reveló las primeras reacciones del exparticipante de Gran Hermano. “Alfa me llamó 3:30 AM. Estaba en el hotel que lo mandaron. Me empezó a preguntar un montón de cosas: ‘¿Cómo estuve? ¡Cómo me viste?’. Quería saber cómo lo vi. Yo le dije: ‘Vos ganaste. Sos el número uno’”, dijo el Mago sin Dientes.

Acerca del malestar de Alfa por abandonar la casa más famosa del país, Cabaleiro afirmó que considera a su amigo ganador: “Él fue a buscar popularidad”, dijo, y por eso mismo cree que alcanzó uno de sus objetivos. “Hablamos más de media hora ayer. Ahora va a empezar a jugar porque hasta el momento no jugó”, añadió.

En tanto, aseveró que la próxima estrategia es llevar a cabo un plan de desgaste de los participantes que menos quiere por fuera de la casa: “Ahora va a jugar con los diferentes protagonistas”, cerró.

LA NACION