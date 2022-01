El picante cruce al aire de Tito Speranza al renunciar a Radio Continental: “No mientas más”

El exintegrante de Combate y “guardaespaldas” de Ricardo Fort, Tito Speranza, se fue muy enojado del programa de radio Continental de donde era parte. Fue tal la bronca que se tradujo en un entredicho sin filtro con el conductor. Todo, como era de esperar, salió al aire.

El último domingo, Tito Speranza se despidió del ciclo radial Es Hoy (domingos 14 a 16 h. por radió Continental AM 590) muy enojado y con un fuerte reclamo. El exintegrante de Combate, que cobró fama por simular ser el guardaespaldas de Ricardo Fort, decidió renunciar al ciclo radial por estar en desacuerdo con algunas decisiones que se tomaron en las últimas semanas por parte de su conductor Gabriel Ruocco. Speranza, minutos luego de comenzar el show, se presentó en el vivo y pidió la palabra por cinco minutos aproximadamente.

Se notaba que no estaba a gusto con lo que vivía al aire y, luego de renunciar al programa, expuso el motivo que terminó con un picante intercambio de palabras con Ruocco.

Tito Speranza en sus épocas de Combate, por Canal 9

“Hola, buenas tardes… ¿Cómo están? ¿cómo están todos? Bueno, les voy a robar solo cinco minutos. Venía a decir que es el último día que voy a estar en el programa. O sea, me vine a despedir”, comenzó.

“Siempre entro por la puerta principal con un delantal blanco y sin manchas y me voy de la misma manera. Yo no estoy de acuerdo con cosas que pasaron y que corresponden a decisiones del programa, así que yo doy un paso al costado”, explicó Speranza.

En ese momento, el conductor decidió tomar la palabra y dijo: “Yo quiero decir algo… Tito es mi amigo, yo creo que él hace una interpretación particular de la situación. A nadie, en ningún momento, se le dijo que no seguía en el programa”. “Yo voy a ser más claro. Como tenía poco espacio Tito… ¿A ver? Decilo acá lo que querés decir”, continuó e invitó a Speranza a acercarse de nuevo al micrófono para dar su punto de vista.

Furioso, a lo lejos, se le escuchó decir a Tito: “No mientas Gabriel, no mientas con nada. Decí las cosas como son. Si tenés huevos, decilas”. “Sí, tengo huevos”, le respondió el conductor a lo que Speranza le retrucó: “No, no tenés”.

A continuación, el operador subió la cortina musical de Cristian Castro y no se escuchó más la discusión. Cabe aclarar que Tito está recibido de periodista y especializado en noticias de deporte.