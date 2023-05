Del cumpleaños de Jimena Barón al estreno de Nacha Guevara, Plagio y La sirenita: los famosos se pasearon por distintos eventos

escuchar

Estos últimos días las celebridades argentinas mantuvieron una agenda muy agitada y disfrutaron de distintos eventos en la ciudad de Buenos Aires. El cumpleaños de Jimena Barón, el desembarco de Nacha en pijama en la Calle Corrientes, el estreno de Plagio, cuatro versiones un mismo amor y la avant premiere de La Sirenita fueron algunas de las citas que agruparon a muchas personalidades del espectáculo local que posaron entusiasmadas frente a los paparazzi.

Jimena Barón se mostró muy feliz el día de su cumpleaños y decidió soplar las 36 velitas junto a su familia y sus amigos más cercanos. Apenas iniciado el día en el que sumó una nueva vuelta al sol, JMena celebró con un emotivo mensaje a través de las redes sociales “Queridos 36, bienvenidos. Nunca me sentí tan tranquila, tan querida, tan cuidada, tan linda, tan fuerte y tan feliz”, comenzó. Y agregó: “Ojalá la pasemos espectacular porque estoy muy ilusionada. Gracias por tanto aguante y energía, gracias cuerpo por acompañarme lindo y sano, por las risas, los amigos, mi hijo, mi familia y mi novio. La vida se puso increíblemente buena y placentera. Yo sabía que me iba a tocar”. Para cerrar, se deseó un feliz cumpleaños.

Jimena Barón festejó su cumpleaños con un look canchero y juvenil Gerardo Viercovich

Jimena Barón sonriente disfrutó de su día especial junto a su hijo Morrison de 9 años Gerardo Viercovich

Jimena Barón junto a su flamante pareja, el empresario Matías Palleiro Gerardo Viercovich

Lizardo Ponce con un look "total black" dijo ¡presente! en el cumpleaños de su amiga "La cobra" Gerardo Viercovich

Nico García Hume con un look informal también formó parte de la mesa chica de Jimena Barón en su cumpleaños Gerardo Viercovich

Federico Barón, el hermano de Jimena, también dijo presente en la celebración Gerardo Viercovich

Jimena Barón, feliz de festejar su cumpleaños en familia Gerardo Viercovich

Nacha Guevara disfrutó en pijama de su noche especial

Nacha en pijama es el nombre del espectáculo que se estrenó ayer en el Teatro Astros y en el que a lo largo de diez únicas semanas se podrá ver a la diva sobre el escenario.

“El espectáculo es sobre una persona que vengo a ser yo y no ser al mismo tiempo porque el teatro es una realidad aumentada y todo se exagera. Pero digamos que es semiautobiográfico: cuenta el tiempo de pandemia combinado con la imposibilidad de festejar los 80 años. Sobre el escenario se verá lo que pasaba en la vida de encierro: la locura, las nostalgias y los disparates. Será todo muy variado, con muchos estados de ánimo, esos que se tienen en una situación así y que seguramente hemos tenido todos durante ese período. En el escenario tengo dos compañeros, una planta y un cuadro, y también mantengo diálogos con compañeros invisibles; uno de ellos es Marcelo Polino, que me llama constantemente . Él siempre está en actividad y yo estoy siempre sin actividad, como prácticamente me sucedió durante toda la pandemia. Ese es uno de los grandes contrastes que muestra el show, y que moverá a risa”, aseguró Nacha a LA NACION. En el estreno la artista posó frente las cámaras en compañía de queridos amigos y colegas.

Nacha Guevara compartió su noche especial junto a amigos y colegas: Daniel Rinaldi, Susana Roccasalvo, Marcelo Polino, Lizardo Ponce y Manuela Bravo posaron junto a la diva Gerardo Viercovich

Susana Roccasalvo y Marcelo Polino, felices de acompañar a Nacha en su proyecto teatral Gerardo Viercovich

Lizardo Ponce, quien afirma sentir una conexión especial con Nacha Guevara, también asistió al estreno Gerardo Viercovich

El periodista Gustavo Sylvestre también felicitó a la actriz en el teatro Gerardo Viercovich

Roberto Piazza y su pareja Walter Vázquez marcaron tendencia con sus looks en la puerta del teatro Gerardo Viercovich

La actriz, panelista y humorista Costa se mostró entusiasmada con el proyecto de Nacha y disfrutó de la noche en el Teatro Astros Gerardo Viercovich

Edda Bustamante dijo ¡presente! con un look llamativo y un pin de la obra de Muscari de la cual es parte: "Sex" Gerardo Viercovich

Pablo Alarcón y Marcelo Polino posando juntos para las cámaras Gerardo Viercovich

Marcelo Polino y Oscar Mediavilla, cómplices Gerardo Viercovich

Andrea Bonelli tampoco se quiso perder Nacha en pijama Gerardo Viercovich

Débora D´Amato respetó el dress code de la obra y asistió en pijama Gerardo Viercovich

La premiere de La Sirenita

Varios famosos junto a sus hijos vivieron una experiencia diferente en la función exclusiva de La sirenita, la nueva versión del clásico de Disney. El evento contó con la presencia de Mery del Cerro, Dalma Maradona, Maru Botana, Chechu Bonelli, Florencia Torrente, Flavio Mendoza, Floppy Tesouro y Benjamín Alfonso, entre otros.

Maru Botana fue una de las famosas presentes en la premiere argentina de La Sirenita. Fue junto a una de sus hijas Prensa Disney

Chechu Bonelli con sus hijas mayores, Lupe y Carmela, y dos amiguitas disfrutaron del evento Prensa Disney

Flavio Mendoza asistió a la premiere junto a su hijo Dionisio Prensa Disney

Floppy Tesouro con su pequeña Moorea Prensa Disney

Benja Alfonso a tono con la escenografía de La Sirenita Prensa Disney

Mery del Cerro asistió al evento junto a sus hijas Mila y Cala Prensa Disney

¡Flor Torrente no se quiso perder La Sirenita! Prensa Disney

Dalma Maradona posó para los flashes entre las burbujas y la ambientación acuática Prensa Disney

¡Lizardo Ponce de aquí para allá! Cumplió con todos los eventos de su agenda: de las salidas teatrales y el cumpleaños de J-mena sumó también su presencia en el evento de La Sirenita Prensa Disney

El estreno de Plagio, la nueva apuesta de Muscari

Otro de los estrenos más esparados de la semana fue Plagio, cuatro versiones del mismo amor, la nueva propuesta escrita por Mariela Asensio y José María Muscari, que se puede ver en el Teatro Regina. La misma obra se presenta en cuatro versiones diferentes: cuatro duplas distintas interpretan el mismo guion. Inés Estévez, Malena Solda, Esther Goris, Nicolás Riera, César Bordón, Thelma Fardin, Diego Ramos y Nicolás Pauls son los protagonistas de este proyecto que generó grandes expectativas.

¡Hora de salir a escena! La dupla formada por Esther Goris y Nico Riera fue la primera en estrenar la nueva apuesta de José María Muscari, Plagio, el viernes pasado. Esta producción está protagonizada por elencos rotativos Sergio Furmanski

Amor entre mujeres: Inés Estévez y Malena Solda Sergio Furmanski

Otra de las versiones de la obra la protagonizan César Bordón y Thelma Fardin Sergio Furmanski

Amor entre hombres: Diego Ramos y Nicolás Pauls en una de las versiones de Plagio Sergio Furmanski

LA NACION