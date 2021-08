El repudiable consejo que Alex Caniggia les hizo a los hijos de Liones Messi

Luego de la salida de Lionel Messi del Barcelona y su llegada al PSG de Francia, en Polémica en el Bar (América) se debatió sobre el efecto que tendrá esto en sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Alexander Caniggia, quien tiene experiencia en el tema, les dio un cuestionable consejo a los niños.

“Mi viejo siempre le preguntaba a mi mamá qué iban a hacer y ahí arreglaban. A mí, la verdad, no me importaba. Y yo, enseguida, en un año te sé el idioma así que nos íbamos al toque”, recordó Alex sobre su infancia siendo hijo de Claudio Paul Caniggia. “El chico no tiene mucha conciencia de dónde va, solo sabe que se desarraiga de sus amigos”, observó el conductor Mariano Iúdica.

“¡Que ni vayan al colegio! ¡Ya fue! ¿Qué le importa? Total, es millonario. Les quiero hablar a ellos ¿Cómo se llaman? Escuchen Thiago, Ciro y Mateo: ‘¡Ni vayan al colegio! ¡ni vayan! ¡Si son re ‘millo’!”, lanzó Alexander. “Pero vos fuiste al colegio”, le dijo Marcela Tauro. “Pero yo soy como de otro mundo, mi mente es superior”, se justificó el hijo de exfutbolista con quien está actualmente peleado.

“No hay que perder tiempo en el colegio”, agregó Chiche Gelblung apoyando a Alex. “¡Estuvo un año rompiendo los huevos para que empiecen las clases!”, lo cruzó Iúdica. “Pero para los pobres como nosotros, para los ricos no. Con ese nivel de guita tenés que tener una gobernanta, un maestro para todo en tu casa”, se justificó el periodista.

