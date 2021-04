Ivana Nadal lloró por testearse para viajar a Nueva York: “Nunca me sentí tan triste”

Desde que comenzó la pandemia, Ivana Nadal cuestiona muchas de las recomendaciones de los científicos para evitar los contagios de coronavirus. Con la idea de preservar la autonomía sobre su cuerpo, la modelo, que no tiene ningún tipo de formación sanitaria, dijo días atrás que no quiere usar barbijo e incluso vinculó las cuestiones anímicas y emocionales con el covid-19. En una de sus stories de Instagram, por ejemplo, llegó a asegurar que “vibrar alto” era la forma de evitar contraer la enfermedad. Ahora, la joven se dispuso a viajar a Estados Unidos y contó que lloró por haber tenido que someterse al hisopado obligatorio para salir del país. “Mi cuerpo es mío, mi vida es mía”, escribió en sus redes sociales.

Ivana Nadal contraataca: "En la calle obligame a usar barbijo" - Crédito: Instagram @ivinadal

“Hoy tengo un día distinto”, informó Nadal a sus seguidores. “Tuve que hacerme el PCR porque mañana viajo a Estados Unidos. No, no es la primera vez que lo hago. Pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan de invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar”, escribió, en relación al testo que debió hacerse para trasladarse a Nueva York. “Estoy harta, juro que hace mucho no me sentía tan triste”, expresó. Luego, contra el mensaje de la comunidad científica, que asegura que existen pacientes asintomáticos, Nadal señaló que por no tener síntomas no puede contagiar a nadie.

Ivana Nadal pidió respeto para quienes no están de acuerdo con los testeos de coronavirus Ivana Nadal Instagram

"No tengo ningún síntoma, por ende no contagio", dijo Ivana Nadal contra la información que comparte la comunidad científica Ivana Nadal Instagram

Ivana Nadal habló de la "invasión" en el cuerpo que implica un hisopado para detectar el coronavirus Ivana Nadal Instagram

Ivana Nadal se refirió a la pandemia de coronavirus como una "mentira"

Tras recibir una lluvia de críticas por sus dichos, la modelo compartió un video en el que habló mirando a cámara: “Me encantaría, acá yendo al aeropuerto, te tiro la data.. [Me encantaría] que te des cuenta, vos que estás muy enojado con lo que comparto, con cómo vivo mi vida... que te des cuenta que el universo te pone gente que no piensa como vos y que no banca tu creencia de vida para que te cuestiones, para que te des cuenta cuánto te enoja que el otro no apoye lo que vos pensás”, señaló. A continuación, cuestionó a sus haters: “¿Creés que eso es porque estás seguro de lo que estás creyendo o porque en realidad te choca tanto que otro piense diferente que necesitás insultarlo o desearle la muerte y cualquier pelotud... que creas, que en realidad le estás diciendo al otro y te estás diciendo a vos?”.

Finalmente, la modelo llamó a los seguidores que la critican a que “despierten”. “Dense cuenta que tienen ganas de pensar distinto, y sí, los voy a bloquear por supuesto, es mi vínculo, mi entorno, en cuanto leo una palabra de odio, bloqueo.. es para limpiar mi vínculo”. Y cerró: “Sería bueno que te des cuenta que el universo te pone gente que no piensa como vos”.

LA NACION