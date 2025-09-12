El polémico video que Wanda Nara subió, se arrepintió y borró

Wanda Nara es una de las mediáticas que mejor sabe usar las redes sociales a su favor. Ahora, volvió a encender la polémica al compartir un video en sus historias de Instagram, que al rato borró misteriosamente. En el mismo se la podía ver muy sensual frente al espejo de un boliche bailable, acompañada de un hombre que, si bien no se le pudo conocer la identidad, sus tatuajes confirmarían que se trata de su supuesto personal trainer, Martín Migueles.

El empresario y entrenador de Wanda sería su vecino, a quien conoció por intermedio de una personada apodada “El tano”, amigo de Damián, el peluquero de la conductora. La presentación formal de Martín ante los amigos y familiares de la modelo se dio en el cumpleaños de Zaira Nara, lugar donde se habría grabado el polémico video. Pero, esa no fue la primera vez que los enamorados compartieron tiempo a solas. La primera salida que desató los rumores de romance se dio en el partido de la selección argentina frente a Venezuela, donde la mediática estuvo acompañada de toda su familia, y luego en el show de Lali Espósito en el Estadio Vélez Sarsfield.

El periodista Fede Flowers fue el encargado de compartir la primera imagen de la pareja en el concierto. "Wanda Nara en el recital de Lali en Vélez, muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles“, escribió el pie de la imagen que dio la vuelta por todo Internet. Si bien la dueña de Wanda Cosmetics tiene un prontuario de fogosos y polémicos romances, este último llamó notoriamente la atención por tratarse de un empresario ligado a Elías Piccirillo, el exesposo de Jesica Cirio.

Posteo de Fede Flowers confirmando la aparición de Wanda Nara y Martín Migueles en el recital de Lali Espósito (Foto: X)

Con respecto a su presencia en el partido de Argentina - Venezuela que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, Wanda estuvo acompañada de todos sus hijos, su hermana y sus sobrinos. Pero, en uno de los videos filmados por los presentes que los reconocieron, se lo pudo ver a Migueles parado al lado de ella con un buzo color crema y una campera celeste.

Wanda Nara en la cancha de River junto a Martín Migueles (Foto: Redes Sociales)

¿Quién es Martín Migueles?

La información sobre el nuevo pretendiente de Wanda Nara fue dada a conocer por Yanina Latorre en su ciclo Sálvese Quién Pueda (América TV). “Wanda Nara, chongo nuevo en Nordelta. Ella dejó muchas pistas el fin de semana, historitas que subió, joyitas que mostró. Zapatillitas. Resultó ser el chongo. Hay quien dice socio, amigo, guardaespaldas de Piccirillo. Tremendo", aseveró la conductora días atrás.

Por su parte, la panelista Majo Martino agregó que “hace dos o tres meses estarían saliendo”. Pero el trasfondo polémico de esta relación es que Migueles tendría una estrecha relación con Elías Piccirillo, procesado por ”secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma“.

Martín Migueles, el empresario vinculado amorosamente a Wanda Nara

“Le deben muchísima plata, todo muy turbio. Piccirillo le dio su casa como parte de pago y le firmó un contrato de alquiler por diez años”, develó Latorre sobre uno de los acuerdos que habría realizado Migueles. A su vez, al ser el hombre de mayor confianza del ex de Jesica Cirio, sería el único que lo visitaría en la cárcel y le haría llegar comida de forma regular.