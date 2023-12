escuchar

Como ya quedó demostrado en reiteradas oportunidades, las redes sociales no perdonan. Una simple foto puede viralizarse y generar estragos. Eso sucedió justamente esta semana, a raíz de una postal que podría comprometer a Flor Vigna, puesto que en la misma se la vio muy cerca de una persona que no es su pareja, Luciano Castro. La cuenta de Instagram Gossipeame publicó la imagen en cuestión y reveló que se comunicó con la bailarina para que diera su versión de lo ocurrido.

Flor Vigna y Luciano Castro están en pareja desde 2021 Santiago Cichero/AFV

El noviazgo entre Vigna y Castro tomó por sorpresa a más de uno. Las primeras imágenes juntos en un gimnasio despertaron los rumores de romance, los cuales más tarde se volvieron certezas. La pareja empezó a complementarse no solo en lo laboral - él participó del videoclip de la canción “Uy!” - sino también en lo personal, ya que una familia ensamblada con Sabrina Rojas, expareja de él y madre de dos de sus hijos, Esperanza y Fausto. El actor también es padre de Mateo, de 21 años, fruto de una relación anterior.

Si bien la participante del Bailando 2023 (América) y el protagonista de El primero de nosotros (Telefe) tuvieron varias crisis y más de una polémica, lograron superarlas. No obstante, en los últimos días volvieron a ser noticia.

Todo comenzó a raíz de una foto que subió la cuenta de Instagram Gossipeame, donde se pudo ver a Flor Vigna de espaldas y vestida con un pantalón amarillo y un top, con el brazo alrededor del cuello de un hombre, que no era su pareja.

Ambos charlaban animadamente y él tenía la mano sobre la espalda de ella. Los dos estaban debajo del escenario y observaban lo que sucedía en escena.

La comprometedora foto de Flor Vigna muy cerca de otro hombre Instagram @gossipeame

Tras publicar la imagen, “Pochi”, la administradora de la cuenta, dio detalles de la información que recibió sobre el contexto de la imagen. “Bueno, me dijeron que la habían visto a los ‘chapes’ con King, que es su productor de música”, escribió sobre la foto. “La persona que la sacó me dijo ‘llegué tarde a capturar el momento’”, advirtió.

En este sentido, indicó que se comunicó con Flor Vigna para consultarle al respecto de los rumores que la involucran con su compañero de trabajo y ella lo negó rotundamente. “Me dijo que nada que ver, que tienen la mejor, qué él tiene su novia y ella está enamoradísima de Lucho...”, indicó.

Flor Vigna reveló el incómodo momento que vive Luciano Castro cuando se encuentra a sus fans

Si bien la pareja reafirma a diario su amor, lo cierto es que se vio envuelta en varias situaciones complejas. Semanas atrás, el actor protagonizó un escándalo en Paraguay cuando fue invitado al ciclo televisivo La mañana de Unicanal. En un momento dado, fue interrumpido por la panelista Dora Ceria, quien quiso tocarlo para comprobar “que era real”. Esta actitud alertó a Castro, quien se mostró molesto y pidió respeto. Posteriormente, Vigna fue consultada al respecto y reveló, entonces, el incómodo momento que vive su novio cuando se encuentra con sus fans.

“Cuando trabajamos en teatro juntos o cuando lo voy a ver, a él le pasa mucho eso. Yo sé que en este contexto por ahí la gente no lo sabe, pero cuando sale a sacarse fotos lo toquetean todo, en partes íntimas”, manifestó Vigna en diálogo con Diario de Mariana (América). Asimismo, señaló que Luciano se enfoca en cuidar a su equipo, corriéndose él de la escena.