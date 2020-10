Valeria Lynch reveló los prejuicios que tenía cuando comenzó su relación con Mariano Martínez, líder de Attaque 77 Crédito: Instagram

20 de octubre de 2020 • 10:43

Valeria Lynch se animó a hablar sobre los inicios de su relación con Mariano Martínez, el músico de Attaque 77. La cantante contó los prejuicios que debió superar para afianzar su noviazgo. "Yo puse más reparo, por la edad", reveló.

Según contó la artista, todo comenzó cuando en 2017 Martínez empezó a ser su productor discográfico. "La realidad es que empieza con miraditas y cositas. Yo decía que no podía, que no estaba bien, que eran cosas mías (las que sentía). Él pensaba lo mismo, estaba en pareja y yo también. Entonces, decíamos que no podía ser", dijo en una entrevista a Intrusos (América).

Valeria Lynch habló de su noviazgo con Mariano Martínez

Para dejar en claro la situación, la cantante destacó: "Nunca hubo nada más que eso. Miradas, cosas, alguna palabrita. Llamadas de atención. Pero pasó lo inevitable, el amor es así".

Al ser consultada sobre quién dio el primer paso, Lynch explicó: "Fuimos los dos, ya se caía de maduro. Fuimos a comer, charlamos y bueno. Yo puse más reparo por la edad. Yo tengo más prejuicios que él", develó sobre los inicios de la relación.

Valeria Lynch contó cómo comenzó su romance con Mariano Martínez

Luego, contó cómo logró superar sus prejuicios. "Él me hizo ver que nosotros no tenemos edad, que nuestras mentes y corazones estaban parejos y que lo demás no importa. Y tiene razón". A su vez, agregó entre risas: "Aunque a él le toca la peor parte, porque yo soy mayor".

Ya más seria, sostuvo que en la actualidad sigue habiendo un prejuicio con la diferencia de edad. "Eso de que 'se agarró un pibe'", completó Lynch, quien aseguró que se siente feliz junto a Martínez.