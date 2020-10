Valeria Lynch habló sobre su pelea con Patricia Sosa por la superposición de un show Crédito: Captura

Invitada a PH: Podemos hablar, programa que conduce todos los sábados Andy Kusnetzoff por Telefe, la intérprete de "La extraña dama" se despachó contra quien supo ser su amiga durante muchos años, Patricia Sosa. "La quiero, pero para mí, punto final", confesó.

Cabe recordar que tras algunas discrepancias anteriores, la relación entre las cantantes terminó de resentirse en la pandemia. La superposición de un show por streaming protagonizado por Valeria en agosto, el día en que Patricia tenía prevista una actuación, fue el detonante de su actual distanciamiento.

"Yo no me pelee con ella, ella se desentendió y estuvo desinformada de todo lo que pasó. Se lo dije en dos WhatsApp, en el de ella y en el de su marido, me bloquearon y nunca escucharon la propuesta que yo tenía para hacerles", sostuvo Valeria en el punto de encuentro. "Cuando vino al programa se puso mal Patricia Sosa", le dijo el conductor, a lo que ella respondió tajante: "Y bueno, habrá hecho algo mal".

"Yo la llamé a ella. La plataforma fue la que me dio la fecha. Ellos querían el sábado y el sábado yo lo hacía con Mariano Martínez porque no había protocolo hasta ese momento, lo hice desde el living de mi casa", aclaró y continuó relatando su versión de los hechos. "Se cae la plataforma, colapsó por la cantidad de gente que había, como 3000 personas no se pudieron conectar y me dicen desde la plataforma que no podíamos volver, que lo hagamos el próximo fin de semana".

Según manifestó Valeria, ella dijo que sí, que lo hacían el sábado, pero Mariano dice: "No, el sábado hago Cosquín Rock". Por ese motivo, desde la plataforma le propusieron hacer el show el viernes y la cantante accedió, con el objetivo de encontrar una solución rápida. "Cuando termino digo, '¿pero Patricia cuándo estaba?' Yo sabía que estaba el fin de semana pero no me acordaba cuándo". "Al otro día la llamo, temprano a la mañana y le digo: 'Patri, mirá me enteré que estás vos, vamos a solucionarlo de alguna manera, quedate tranquila'. 'Sí, sí, porque a mí me perjudica mucho' me dice ella".

"Yo le dije dame un tiempo y vemos cómo lo solucionamos, tuve toda la tarde pensando cómo hacíamos. Lo íbamos a hacer una hora antes, íbamos a sacar temas y acortar el show para no pisarnos con ella y hasta habíamos pensado en potenciarnos y poder sacarle jugo a esto y hacerlo juntas. Esa propuesta se la hice a la nada, porque hizo algo tan infantil como un bloqueo, vos no bloqueás, escuchás", continuó.

Por último, manifestó cuál fue el motivo que más le molestó de este enfrentamiento: "Además hay cosas de su actitud que no me gustaron, pasar facturas en vivo en los programas de televisión no me gusta. Tengo una carrera muy larga donde nunca usé a nada ni a nadie para poder mostrar lo que hago". "No me pasés factura y me digas que viniste al velorio de mi mamá, si vos sos amigo de alguien no le pasás factura a alguien contando: 'Ay, yo fui al velorio de su mamá'. Esa actitud no la banco, no me gusta, la quiero, pero para mí, punto final".