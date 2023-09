escuchar

Luego de que Pampita Ardohain pusiera de nuevo en agenda la guerra que las top models protagonizaron en la década del 90 y Julieta Prandi volviera a apuntar contra Nicole Neumann como la creadora del apodo con que despectivamente se referían a la actual jurado de Bailando 2023, llegó el descargo de la principal acusada. Con la mente ocupada en el trabajo y en su futuro casamiento con Manuel Urcera, Neumann le restó importancia a los dichos de sus colegas aunque no dejó pasar la oportunidad para, sin nombrar a ninguna de las dos, dejar en claro su punto de vista. “ No está bueno que nadie se la juegue de santa ”, disparó.

Las declaraciones de Nicole se dieron luego de una jornada de grabación de Los 8 escalones de los tres millones, en el estudio de eltrece. Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, la abordó en la puerta del canal y, para romper el hielo, le consultó cómo fue su regreso al programa de Guido Kaczka. “Espectacular”, respondió la modelo, y explicó que se fue por un tiempo porque necesitaba dedicarse a su casamiento. “Ahora ya está todo bastante más encaminado”, confirmó, aunque se negó a dar más detalles de la ceremonia. “Es algo que queremos mantener en familia, amigos”, explicó.

Superado el tema laboral y sentimental, Guatti quiso saber su opinión sobre las declaraciones de Julieta Prandi -quien volvió a apuntar hacia ella como la creadora del apodo de “Muqui” para Pampita-, y el resurgimiento de la guerra vintage que protagonizaron en la década del 90. “ Me interesa cero entrar en eso de vuelta. El que necesite salir con temas vintage, bueno, allá ellos ”, fue lo primero que dijo al respecto, aunque de inmediato volvió a dar su punto de vista al respecto.

“Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase”, aseguró sobre las maldades que sucedían detrás de escena, en la previa y durante los grandes desfiles, como el robo de vestidos. “ Acá no está bueno que nadie se la juegue de santa. En el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, quién actuaba como buena compañera y quien no” , siguió. “¿Caro era buena compañera?”, interrumpió entonces Guatti. “Yo no voy a hablar de nadie porque no me interesa revivir ningún nombre y que nadie se cuelgue después de lo que dije o no dije”, reaccionó para evitar el conflicto.

“ La gente que tiene dos caras y va donde mejor le da el viento a mí no me agrada. Punto. Porque yo sé que cómo son así con otras personas lo pueden ser conmigo. Entonces de la gente así yo me retiro. Yo soy muy transparente ”, se definió. Nicole también se negó a hablar de forma puntual sobre Prandi, y salió del paso haciendo alusión a lo que realmente le parece importante en este momento de su vida. “Me aburre mucho hablar de cosas tan viejas que ya no tienen sentido. Y aparte que no son verdad”, acotó. “No hablé de nadie, no me interesa. Estoy trabajando, me voy a casar… Son cosas que me ponen feliz; el resto, besitos”, concluyó.

La palabra de Pampita

Como no podía ser de otra manera, luego de las repercusiones y en un alto del Bailando, Intrusos fue a buscar la palabra de Pampita. Primero, habló de Julieta Prandi. “Lo aclaramos hace un montón. Vino a mi programa, lo pasamos bárbaro. Tengo la mejor con Juli”, repasó. Luego, recordó el momento en el que habló del tema con Nicole en su programa Pampita Online. “ Viste como soy, yo sano todo. No me quedo con ninguna mochila, no tengo nada del pasado que reclamar. Por suerte he podido sanar en vida todas las cosas así que no hay nada que rescatar de esa época. Éramos muy jóvenes ”, aseguró.

Al repasar esa época, Pampita eligió recordar lo bueno: que trabajó mucho, que la pasó genial y que ahorró mucha plata. “Si hago memoria, digo ´guau, qué buena época que fue´”, agregó. Cuando Guatti le aseguró que si bien la pasó bien sufrió la envidia de muchas, la jurado de Bailando... fue contundente: “ Es que yo llegué a arrasar. No pudieron conmigo ”, disparó con picardía.

El puntapié del revival

Todo comenzó cuando Pampita se sentó hace unos días en el sillón del programa que Fernando Dente conduce todas las noches por la pantalla de América TV. Con su siempre amable tono y sin rencores, recordó los codazos que recibía durante las pasadas y reconoció que es verdad que le robaron alguna que otra prenda antes de salir a la pasarela. “Nos matábamos por abrir, por tener el vestido más lindo, porque te nombren en una pasada. Esas cosas que eran muy graciosas pero que significaban mucho en ese momento”, explicó luego en un móvil de Intrusos, aunque no mencionó a ninguna compañera como su principal enemiga. Y si bien ella no hizo referencia en ningún momento al apodo que le pusieron, las redes sociales de inmediato volvieron a poner el tema en agenda.

